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安平港睽違多年有郵輪靠泊 可望添商機

發稿時間：2018/03/12 11:39

最新更新：2018/03/12 12:50

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英國國際郵輪「卡莉多麗號」（Caledonian Sky）21日將靠泊台南安平港。（台南市經濟發展局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月12日英國國際郵輪「卡莉多麗號」（Caledonian Sky）21日將靠泊台南安平港。（台南市經濟發展局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府今天表示，爭取大型郵輪停靠安平港帶來觀光客，在睽違多年後，今年上半年的3、5月相繼有兩艘郵輪停靠，預計會有1600多名旅客造訪，可望開啟台南郵輪旅遊新契機。

台南市政府經濟發展局長殷世熙今天受訪時表示，2009年麗星郵輪「寶瓶星號」首度停靠安平港。相隔9年後，21日預計有英國國際郵輪「卡莉多麗號」（Caledonian Sky）及5月的香港麗星郵輪「寶瓶星號」（SuperStar Aquarius）相繼靠泊安平港。

殷世熙表示，屬於高價位郵輪的卡莉多麗號首訪安平港，此航次規劃台灣跳島郵輪航線，在台灣本島與離島間跳島旅遊。靠泊安平港時間為上午6時至下午6時，此航次帶來100多名外籍旅客，多以英國籍為主。預計當天上午8時會在安平港旅客服務中心安排歡迎儀式。

他說，麗星郵輪寶瓶星號停靠時段為夜間。此航次旅客約1500多名，以台灣國內旅遊遊客為主，經由藍色公路前來台南市享受文化與美食體驗。

殷世熙指出，安平港在睽違多年後，再度迎接郵輪靠泊，除了帶動台南郵輪旅遊市場發展商機、並活絡港區帶動周邊經濟外，也可提高台南市的國際能見度，將持續與港務公司合作，提供郵輪旅客更完善服務，積極爭取郵輪靠泊安平港。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070312

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