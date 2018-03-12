小學生義賣水果近20萬元 助花蓮震災重建

花蓮大地震，台東最北端的長濱國小學童義賣茂谷柑所得近新台幣20萬元，12日全數捐助花蓮震災重建。左為長濱國小校長嚴政雍。中央社記者盧太城台東傳真 107年3月12日

（中央社記者盧太城台東縣12日電）花蓮大地震，台東最北端的長濱國小學童義賣茂谷柑所得近新台幣20萬元，今天全數捐助花蓮震災重建；校長嚴政雍說，出乎意料，400盒茂谷柑1天就賣完了。



0206花蓮大地震災情慘重，緊鄰花蓮的長濱鄉長濱國小師生主動發起捐款，嚴政雍說，地震後，「安致勤資公益信託社會福利基金」就和學校聯絡，提供苗栗雙連茂谷柑給學校義賣，所得全數捐給花蓮強震重建經費。



嚴政雍接受記者電話訪問時表示，一開始接獲義賣400盒的數量確實有壓力，但長濱學童經常前往花蓮比賽、交流，受到花蓮鄉親的熱情與照顧，本次義賣活動結果相當出乎意料，學童們竟在24小時之內，靠著自己的人脈，賣完400盒茂谷柑。



嚴政雍說，這次活動對於孩子、家長、教職員、協力夥伴而言，不僅是一場義賣，更是緊密結合人心，別具意義的生命感悟的複合式教育活動。



嚴政雍說，安致勤資公益信託執行長林明輝長期關注偏鄉教育，這次出資向苗栗雙連地區購買茂谷柑轉贈長濱國小進行義賣，希望協助花蓮震災後重建。



台東縣政府社會處長曹劍秋表示，感謝長濱國小積極響應縣府捐款活動，義賣所得新台幣19萬3984元，這是台東人情濃厚的最佳見證，將盡快將這筆款項轉給花蓮，協助災後重建。（編輯：施燕飛/李亨山）1070312