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雙北30日交通票1280元 民眾多呼划算

發稿時間：2018/03/12 11:51

最新更新：2018/03/12 12:08

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台北市長柯文哲（前左）、新北市長朱立倫（前右）12日共同宣布交通定期票將於4月16日發行。中央社記者郭日曉攝　107年3月12日台北市長柯文哲（前左）、新北市長朱立倫（前右）12日共同宣布交通定期票將於4月16日發行。中央社記者郭日曉攝　107年3月12日

（中央社記者梁珮綺台北12日電）30日交通定期票售價新台幣1280元，可無限次搭乘捷運、雙北公車，以及YouBike前30分鐘免費；對此，多數民眾說有充分誘因，直呼相當划算。

台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天宣布，4月16日起推出交通定期票，民眾可持現有悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）到台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動售票加值機操作設定。

家住新北市淡水的吳小姐每天到汐止上班，每月通勤費約落在1800至1900間，表示定期票讓每月交通費省下數百元，一定會買；黃小姐每天從新北市永和搭公車或捷運到台北市上班，平均每月交通費用控制在1500元內，她說，交通定期票的確蠻划算的，會考慮購入。

家住新北市樹林的陳小姐說，若搭乘公車到台北市區上班，每天來回的通勤費約100元，所以選擇開車上下班，每月油錢約3、4000元，定期票推出後，讓她考慮轉搭公車，可省下2000元。

住在台北市松山區的張先生育有一子，目前開車通勤，每月油錢約2000元，他也考慮購入交通定期票，除了上下班，假日也可帶小孩到淡水等較遠地區踏青，非常值得。

不過，同樣住在淡水的張先生騎機車到台北市區，每月油錢約千元，雖認為定期票價格有足夠吸引力，但騎車的交通費更低廉，還是會選擇騎車。

而住在台北市的劉先生，每天騎車到內科通勤，表示無論定期票價格為何，騎車比搭捷運方便，不會購入。（編輯：施燕飛/李亨山）1070312

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