/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 捷運票價吳音寧HBL阿里山森林鐵路
>rss

竹市到府辦自然人憑證 至4月13日止

發稿時間：2018/03/12 12:43

最新更新：2018/03/12 13:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新竹市東區戶政事務所12日表示，即日起至4月13日止，新竹市各機關、公司行號可就近向轄內任一戶政事務所提出集體申辦自然人憑證，將有專人協助到府收件與發證，讓民眾不用請假到戶政事務所排隊等候申辦。（新竹市東區戶政事務所提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年3月12日新竹市東區戶政事務所12日表示，即日起至4月13日止，新竹市各機關、公司行號可就近向轄內任一戶政事務所提出集體申辦自然人憑證，將有專人協助到府收件與發證，讓民眾不用請假到戶政事務所排隊等候申辦。（新竹市東區戶政事務所提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年3月12日

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）一般申辦自然人憑證，不少民眾需要請假到戶政事務所辦理。新竹市東區戶政事務所今天表示，即日起至4月13日止，提供專人到府協助收件與發證，也會將證件送回到上班地點。

新竹市東區戶政事務所今天發新聞稿指出，即日起至4月13日止，新竹市各機關、公司行號可就近向轄內任一戶政事務所提出集體申辦自然人憑證，將有專人協助到府收件與發證，讓民眾不用請假到戶政事務所排隊等候申辦。

東區戶政事務所表示，為紓解報稅期，眾多申辦自然人憑證人潮，自民國94年開辦這項到府受理集體申辦自然人憑證的便民服務以來，獲得迴響與肯定，而東區戶政事務所的最高受理集體申辦件數，也曾高達2500件以上。

張先生向東區戶政事務所的到府服務專人表示，他在新竹科學園區從事二班制工作，每天下班回到家已超過晚間7時，若要到公家機關辦事，只能向公司請假，有了到府服務後，讓他可安心工作、按時報稅，直呼「真的好貼心、好方便」。

竹市府民政處長張力可說明，各機關、單位、公司行號只要有5人以上提出申請，並事先備妥申請書、申請人之身份證正反面影本及工本費新台幣250元，即可電洽鄰近的東區、北區與香山區戶政事務所申辦。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070312

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP