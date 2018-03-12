自由車環台賽 桃園開賽中投緊接登場

「2018國際自由車環台公路大賽－桃園市站」12日上午在桃園市府前展開，市長鄭文燦（前右3）說，賽道行經山線、海線與平原，展現多元景色風貌。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年3月12日

（中央社記者吳睿騏、趙麗妍、蕭博陽桃園12日電）國際自由車環台公路大賽-桃園市站今天上午在桃園市府前展開，市長鄭文燦說，賽道行經山線、海線與平原，展現多元景色風貌。環台賽明後天在台中及南投登場。



鄭文燦出席「2018國際自由車環台公路大賽-桃園市站」開幕典禮時表示，國際自由車環台公路大賽第二站在桃園市展開，第一段是海線，行經61號快速道路，目前已通車至永安交流道，也是台灣風車最多的地方，是對選手速度的考驗。



至於第二段則是平原段，鄭文燦表示，選手從新屋區的農博基地到中壢，行經桃園農村，是對衝刺力的考驗；第三段則是龍潭大溪至復興的山線，沿途經過石門水庫、桃園茶鄉及原住民族泰雅部落，是持久力和耐力的考驗，比賽考驗不僅各具挑戰性，也展現桃園特色。



鄭文燦指出，2018國際自由車環台公路大賽今年有30個國家、120位選手，共20支隊伍參賽，桃園市的比賽全程為119.95公里，經過山線、海線、城市和鄉村，希望透過這項賽事，讓大家看見桃園的特色，也希望每位選手都能在桃園拚出好成績。



另外，「2018國際自由車環台賽－浪漫台3線站」13日舉行。台中市東勢警分局今天發布新聞稿指出，賽事期間考量活動隊伍選手行進安全，在車隊行經無安全島路段，對向的民眾車輛應暫停，而同行方向淨空，如瞬間不及管制，民眾車輛應就地靠路邊暫停。



另於設有中央安全島路段，規劃封閉中豐公路南向車道空間，利用北向車道空間設置調撥車道，以供雙向車流通行。



交通管制路段、時間，卓蘭大橋至豐勢路明德路口道路禁止砂石車通行，管制時間11日至13日(全日)；卓蘭大橋至新豐街與豐勢路口雙向車道機動管制，管制時間13日上午11時至下午2時。



新豐街與豐勢路口至豐勢路與石崗廣華街口南向車道封閉禁止車輛通行、北向內側車道畫設調撥車道供南向通行，管制時間13日上午11時至下午2時；豐勢路石崗區（廣華街至石岡街段）雙向車道封閉禁止車輛通行，管制時間13日上午11時至下午2時。



終點站在石岡旅客服務中心，豐勢路(廣華街至石岡街)從12日晚上10時至13日凌晨1時進行單線雙向調撥管制；13日上午11時至下午6時進行全線管制，請民眾多加留意。



14日，國際自由車環台公路大賽第四站移師南投縣，國內外20支隊伍選手一早將從南投縣政府出發，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮、魚池鄉，終點在日月潭向山遊客中心，縣政府歡迎民眾當天為選手加油，並注意賽事交通管制。



南投縣政府今天表示，三和一路(中興路到大同南街區間)的汽機車停車格、縣政府出口到復興路延伸200公尺範圍內的汽車停車格、綜合大樓前停車場，13日下午6時到14日上午10時禁止停車。



以及三和一路(中興路到大同南街雙向)、中興路(三和二路到復興路，往復興路方向)、復興路(中興路到三和二路雙向)、三和二路(復興路到中興路雙向)等縣政府周邊道路，14日上午7時到10時淨空管制。



縣政府表示，近200名職業選手出發後經名間、集集，通過第一衝刺點集集風車花園，接著沿水里、車埕到第一登山點復旦池紀念石碑，通過埔里、國姓、草屯繞回南投市到第二衝刺點南投縣警察局，過水里隧道後，騎士將一路爬升通過玄奘寺的二級坡，最後繞行日月潭到終點向山遊客中心。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070312