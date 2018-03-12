南天宮捐助物資 偏鄉國小受惠

台中市南天宮為資助偏鄉國小學童，12日由主委吳光雄（前右9）帶領前進和平鄉的博屋瑪國小，捐贈白米與加菜金以鼓勵孩童。（南天宮提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月12日

（中央社記者郝雪卿台中12日電）香火鼎盛的台中市南天宮，為資助偏鄉國小學童，今天由主委吳光雄帶領前進和平區的博屋瑪國小，捐贈白米與加菜金以鼓勵孩童，小朋友開心的表示，希望長大後也能幫助別人。



博屋瑪國小所在地是泰雅族山地原住民部落，校內學生約有9成以上為原住民，學校特別成立原住民資源教室辦理各項活動，協助推展原住民文化，更成為全台第一所原住民族實驗小學。



南天宮為鼓勵原住民文化傳承教育，今天特別前往博屋瑪國小捐贈白米與加菜金，吳光雄表示，希望孩子在成長的路上，因為得到這份愛而更懂得珍惜與惜福，也期望孩子長大後有能力也能幫助其他需要幫助的人。



博屋瑪國小校長比令．亞布表示，在偏鄉還是有非常多的弱勢、單親及家裡比較困難的家庭，很感謝南天宮非常慎重，今天一早就由吳光雄帶領這麼多團隊前來，還捐贈這麼多物資與加菜金給博屋瑪國小，一定會把這些物資送到真正需要的學生與社區弱勢家庭中。



博屋瑪國小學生吳子苓則表示，很感謝南天宮捐物資鼓勵他們，希望長大後也有能力可以幫助別人。



南天宮將於4月20日到22日舉行「戊戌年關聖帝君布施消災祈福大法會」，吳光雄指出，歡迎各界共襄盛舉，信眾的捐款，都將轉做白米，直接送抵弱勢家庭，既可以做好事，也能幫助弱勢族群。（編輯：李錫璋）1070312