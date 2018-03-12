鐵砧山北側崩塌嚴重 攔砂壩工程將動工

台中市大甲區鐵砧山北側崩塌情形嚴重，林務局已編列預算，坡面攔砂壩工程預定5月動工。中央社記者趙麗妍攝 107年3月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中大甲鐵砧山北側崩塌嚴重，居民憂心豪雨來時恐釀災情，林務局編列預算，坡面攔砂壩工程預計4月發包，5月動工，工期約120天，將逐年編列預算施作其他崩塌點。



台中市大甲區鐵砧山北側崩坍嚴重，台中市議員吳敏濟今天邀集相關單位會勘，共商治山策略。



東勢林管處治山課長邵龍雨表示，去年梅雨季後，鐵砧山坡頂北側出現二處溢流點，坡頂地表逕流是造成崩塌的原因之一，誘因鐵砧山地質屬頭嵙山層，紅土包著卵石，土壤含水後很容易崩解。



邵龍雨說，林務局編列新台幣1350萬元預算，坡面攔砂壩工程預定4月發包，5月動工，工期120天。



台中市水利局水利規劃科長黃柏彰指出，將邀學者專家研議，對地表逕流進行詳細測量，釐清崩塌原因後，進行後續規劃。



吳敏濟指出，鐵砧山地質特殊，遇水容易崩解，崩塌點分佈甚廣，中正公園、雕塑公園甚至環山道路外緣都有，治山工作不是一次性工作，政府必須有長年抗戰的準備，逐年編列預算逐一解決各個崩塌處，才能穩住鐵砧山體。（編輯：梁君棣）1070312



