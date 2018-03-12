新北配合南向推遊程 培訓新住民導遊拚觀光

為配合南向政策及推廣新北市遊程，新北市政府近兩年共培訓越南、印尼及馬來西亞等專業導遊共23人，以改善東南亞來台旅遊觀光產業人力不足的現象，並推出野柳及三峽等地一日遊，拓展旅遊商機。中央社記者王鴻國攝 107年3月12日

（中央社記者王鴻國新北12日電）為配合南向政策及推廣新北市遊程，新北市政府近兩年共培訓越南、印尼及馬來西亞等專業導遊共23人，並推出野柳及三峽等地一日遊，盼藉實作培養觀光人才，拓展旅遊商機。



市府今天舉辦「新南向新北市一日遊程」記者會，主要是配合政府南向政策，自105年開始率先培訓東南亞觀光導覽服務人力，輔導在台新住民朋友利用語言優勢積極投入觀光行業，以改善東南亞來台旅遊觀光產業人力不足的現象。



觀光旅遊局指出，經約兩年培訓，共培養越南籍15人、印尼籍5人及馬來西亞籍3人取得專業領隊導遊證照，成為新北市專業外語導覽員，未來將視需要持續培訓人才及旅行業媒合，拓展東南亞來台旅遊市場。



為了提供導覽員實作的帶團經驗，觀旅局規劃「野柳金山淡水之旅」及「三峽鶯歌老街之旅」等兩條路線，讓結訓的導覽人員進行專業導覽，以親切的家鄉母語將新北市之美展現給東南亞遊客。



部分導覽員在記者會上以各自母語來介紹新北一日遊的行程，充分展現自信及專業，觀旅局表示，13日上午9時起開放網路訂購，歡迎在台新住民朋友、東南亞旅客及相關公司社團踴躍報名。



觀旅局表示，活動出團日期為4月14日起到6月底間，每團僅開放30個名額，合計約開放540個名額，行程包含專業導覽、門票、餐食、保險等，為鼓勵參與，行程總市值新台幣1300元，優惠特價600元，還會贈送當地精美土特產做為伴手禮，讓大家將滿滿的美麗記憶帶回家。（編輯：張銘坤）1070312