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推動開放政府 林佳龍：台中率先響應

發稿時間：2018/03/12 18:44

最新更新：2018/03/12 18:44

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市政府今天召開「智慧城市推動委員會」，由行政院政務委員唐鳳分享中央推動「開放政府」與公民參與政策的經驗，台中市長林佳龍表示，台中將率先響應「開放政府」。

為打造台中市成為智慧城市，市府邀請產官學界共同組成「智慧城市推動委員會」，唐鳳也擔任委員會顧問，市府下午召開第二次會議，會中邀請唐鳳分享中央推動「開放政府」與公民參與政策的經驗及成果。

唐鳳指出，「開放政府」的4大架構是透明、參與、課責與涵融。政府資料與決策過程必須開放透明、人民要能夠參與並影響政策決定過程、決策過程必須制度化以作為人民課責的依據，確保政策制訂的機制能容納更多人參與。

唐鳳表示，從入閣擔任數位政委後，即推動「公共數位創新空間」、「公務人員政策參與平台」、「公共政策網路參與平台」及「開放政府聯絡人實施要點」等，特別是「開放政府聯絡人」，已由行政院核定，各部會都已設置，負責在政策規劃前期與各方利害關係人溝通、協助提升議題討論的聚焦程度、公開政策溝通及形成過程，並以公民科技促進公眾的理性對話。

林佳龍表示，將研議成立台中市版本的公務人員政策參與平台，同時參照中央作法在市府各局處設置「開放政府聯絡人」，並介接「公共政策網路參與平台」，讓台中市政更加透明開放。（編輯：李錫璋）1070312

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