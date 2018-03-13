德慶溪養鴨得名 台南鴨母寮市場慶百年

座落於台南市北區的鴨母寮市場，是台南知名的傳統市場，今年慶百年，市場中許多攤販傳承2代至4代。中央社記者張榮祥台南攝 107年3月13日

（中央社記者張榮祥台南13日電）張王金花每天上午走出家門，第一件事就是到鴨母寮市場買菜，50年來路線幾乎不變，菜販來來去去，大多也和她相熟，但她卻不知這個傳統市場，今年正好迎來百年歲月。



座落於台南市北區的鴨母寮市場，在中西區成功國小的對面，市場範圍集中在裕民街，也有少數攤販散落在長北街、崇安街一帶，是台南知名的傳統市場，和水仙宮市場、大菜市及東菜市齊名。



鴨母寮市場的官方名字數度易名，在日治時代稱為「明治分市場」，台灣光復後改為「光復市場」，但老台南人還是喜歡叫這個市場為鴨母寮市場，民國96年才正名為「鴨母寮市場」，只是多數人不知道這個名字的緣由，現在的年輕人更是不知所云。



其實，鴨母寮市場的出現，和穿越市場的德慶溪有很大的關係；德慶溪是條發源於台南的溪流，穿越舊市區，將鴨母寮市場切割成兩半，早年人們喜歡倚水生活，市場聚集在溪流旁是理所當然的事。



不過，市場旁的人多沒聽過德慶溪的名字，當地人都稱這條溪流為「大溝」（台語），早年當地住戶把這條溪流視為廢水、穢物的排放地，不要的東西都往溪流丟，直到今天，還有很多當地人不知道「大溝」就叫德慶溪。



今年83歲的張順忠，在德慶溪旁出生，如今還住在當地，他回憶，鴨母寮市場的名字，是來自他幼年時市場旁有一戶人家養鴨子而來，這戶養鴨人家常把鴨子放養在溪流上，鴨母多在水中下蛋，鴨主人再到溪中撈取鴨蛋。



鴨母寮市場到底如何形成，有不同的說法，有人說是從這戶養鴨人家旁的小巷道聚集而成，但張順忠說，市場是從三老爺宮（這裡是鄭成功準備攻打普羅民遮城時軍隊登陸過夜地）前開始發展的，他母親生前就在市場買菜，天天出入。



張順忠表示，台南市北區道路尚未拓寬前，街道是很窄的，鴨母寮市場就是從這些窄巷中逐漸發展起來的，靠近成功路的木製攤位，30多年前因一場大火後燒毀，後來重建才轉變成今天的模樣。



現在，若想看德慶溪穿越鴨母寮市場的場景，已無法如願，因這條河道幾已從地表消失，成為台南市北幹線排水溝的主線；30多年前，台南市政府已將德慶溪加蓋成地下箱涵，封存於路面下。



張順忠說，德慶溪雖帶來水源的便利，卻也造成水患，早年市場旁常因大雨後，溪水暴漲溢堤淹入溪旁住家。1名當地的中年人也說，他國中時曾經歷溪水暴漲倒灌，淹到床上，全家動員搬家具逃命的慘況。



只是，這些都已是陳年往事，鴨母寮市場經過道路拓寬、德慶溪加蓋後，市場出現不少變化，德慶溪加蓋後形成的道路，已成市場休市前媽媽們買菜停放機車、菜販停放汽車的臨時停車場，幾乎沒人知道市場的這段故事。



民國57年從台南左鎮山區嫁到德慶溪旁的張王金花，也走過鴨母寮市場半世紀的變化，74歲的她，保持每天上午出門到市場買菜的習慣，在市場閒逛、和菜販閒話家常，市場周遭許多上了年紀的婦女也和張王金花一樣，鴨母寮市場已成為她們人生拼圖中不可或缺的一塊。（編輯：方沛清）1070313





座落於台南市北區的鴨母寮市場，是台南知名的傳統市場，百年來官方名字數度易名，但老台南人還是喜歡叫這個市場為鴨母寮市場「鴨母寮市場」。中央社記者張榮祥台南攝 107年3月13日