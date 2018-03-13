來自日本的洋蔥信 感念花蓮車友捐款賑災

去年來台意外身故日籍單車騎士白井寬之的父親白井良一（右），為感謝許多台灣人的協助，捐出20萬日圓給慈濟基金會，希望幫助花蓮地震災民早日度過難關。圖為去年白井良一到花蓮帶回白井寬之的骨灰。（慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 107年3月13日

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮大地震，各界愛心捐輸不斷，花蓮慈濟醫院日前收到一封洋蔥信，去年來台意外身故日籍單車騎士白井寬之的父親白井良一，感謝國人協助，並捐出20萬日圓給慈濟基金會。



白井寬之去年9月在花蓮太魯閣遭落石擊中，經花蓮慈濟醫院急救後仍不幸過世。花蓮車友用騎乘單車的方式，護送白井一家人抵達火車站致意道別，陪伴白井寬之最後一程，濃厚的台灣人情味，令家屬動容。



這次花蓮發生強震，白井寬之的父親白井良一不僅表達自己對花蓮震災的不捨與難過，多次透過日本靜岡縣駐台辦事處長宮崎悌三向花蓮慈濟醫院表達關心，並匯20萬日幣表達慰問心意，不僅感謝台灣人對日本311地震的捐款，也為花蓮強震祈福、跨海打氣。



花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，感恩白井良一的心意與祝福，善的循環令人感動。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070313



