土庫庄役場完成修復 歷史建築展新生命

民國100年由雲林縣政府公告為歷史建築的土庫庄役場，透過「歷史建築修復及再利用」計畫，經過2年時間修復完成，縣府13日表示，將擇日點交給土庫鎮公所，開放民眾參觀。中央社記者葉子綱攝 107年3月13日

（中央社記者葉子綱雲林縣13日電）歷史建築經過修復展現新生命，土庫庄役場完成修復，雲林縣政府文化處今天表示，將擇日點交給土庫鎮公所，開放供民眾參觀，體驗歷史建築的新光采。



雲林縣政府文化處長林孟儀告訴中央社記者，土庫庄役場原為土庫鎮公所辦公處，民國91年鎮公所搬遷後成為閒置空間，縣府公告為歷史建築，完成修復及活化，成為土庫最美的歷史建築，為土庫街區帶來新風貌。



林孟儀指出，雲林縣推動歷史建築修復活化再利用，喚起在地歷史記憶，找回在地故事，成為各鄉鎮的文創基地，產生群聚效應，形成文創聚落，例如西螺太平老街、虎尾郡役所及涌翠閣、斗六雲中街、斗南他里霧文化園區等受到好評。



林孟儀表示，土庫庄役場修復完成，將於近日點交給土庫鎮公所，開放供民眾參觀，並與周邊的第一市場、故事屋、中山堂等土庫街區文化館舍結合，辦理系列展演活動，打造土庫文創聚落。



土庫庄役場原名為土庫舊街役場，民國34年台灣光復後至91年為止，是土庫鎮公所辦公處，是融合日本風格與西洋風格的「和洋」折衷式建築，民國100年公告為歷史建築，透過「歷史建築修復及再利用」計畫，再經2年時間修復完成，展現新光采。（編輯：方沛清）1070313



