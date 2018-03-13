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台中市路平專案 山城路平已109.53公里

發稿時間：2018/03/13 17:45

最新更新：2018/03/13 18:14

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台中市政府推動路平專案，截至3月6日，台中市路平總公里數已達454.43公里，山城路平也達到109.53公里。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年3月13日台中市政府推動路平專案，截至3月6日，台中市路平總公里數已達454.43公里，山城路平也達到109.53公里。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年3月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市政府推動路平專案，山城路平已完成109.53公里，豐原區、潭子區有重要通學要道，因長期經車輛輾壓，出現破損情況，建設局將納入路平專案改善。

台中市建設局今天發布新聞稿表示，豐原區豐東路為銜接台3線豐勢路及南陽路的重要通學要道，路面長期經車輛輾壓，出現沉陷破損情況；潭子區嘉豐路是豐原往返潭子的替代道路，因車流量大、年久失修出現多處凹凸不平情形。

建設局表示，位於花博豐原展區附近的豐東路自水源路至南陽路，全長約1.4公里，已於5至9日完成第一階段路基改善作業，預計在14至15日進行第二階段道路刨封工程，採夜間(晚間7時至凌晨7時)施工方式辦理。

豐原區豐南街240巷及潭子區嘉豐路自豐原大道二段至嘉豐路118號，已在10至11日完成路基改善，17至18日將施作第二階段刨鋪工程。若施工順利，可望在20日前路平完工。

截至今年3月6日，台中市路平總公里數已達454.43公里，山城路平也達到109.53公里。

市府在104年10月底在原市8區恢復全國唯一代辦「管線工程統一挖補」制度，由建設局代辦齊挖齊補，執行電力、電信、自來水、天然氣等一般性管路埋設、開挖、回填、路面鋪築等施工項目。

要求管線單位管挖後必須「全車道」修復路面，路平完工後3年內禁挖申請，已成功降低管線重複挖掘率約3成；去年起也擴大實施範圍至原縣區，希望整體提升道路品質。（編輯：方沛清）1070313

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