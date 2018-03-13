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推動綠能光電 桃園垃圾場轉型太陽能基地

發稿時間：2018/03/13 18:15

最新更新：2018/03/13 18:53

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推動綠能光電建置，桃園市政府已完成中壢、新屋及楊梅區共5座基地，每年發電量可達315萬度。其中，新屋區後庄掩埋場每年發電量就達250萬度，可供應600戶家庭使用。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月13日推動綠能光電建置，桃園市政府已完成中壢、新屋及楊梅區共5座基地，每年發電量可達315萬度。其中，新屋區後庄掩埋場每年發電量就達250萬度，可供應600戶家庭使用。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）推動綠能光電建置，桃園市政府計劃將垃圾掩埋場經土地活化後，轉型為太陽能生產基地，目前市府已選出8個公有垃圾掩埋場設置太陽能發電系統，完成後年發電量可達到450萬度。

桃園市長鄭文燦今天下午出席新屋區「全國最大．綠能光電」公有掩埋場太陽光電成果記者會表示，垃圾掩埋場經過土地活化後，可轉型為太陽能生產基地，市府已選出8個公有垃圾掩埋場設置太陽能發電系統，全數完成後年發電量可達到450萬度。

鄭文燦表示，市府已完成中壢區的水尾、內厝、新屋區的後庄、永興，以及楊梅區員本一期共5座基地，每年發電量可達315萬度。其中，新屋區後庄掩埋場每年發電量就達250萬度，可供應600戶家庭使用。

市府接下來也預定在楊梅三湖、桃園虎頭山及龜山楓樹坑陸續設置，鄭文燦指出，預計4月4日開幕的「2018桃園農業博覽會」，今年也將設置智慧微電網系統，藉此瞭解農博基地所產生的發電量，相關智慧電網系統經驗，未來也可應用於家庭或企業智慧電網服務。（編輯：劉政權）1070313

桃園市長鄭文燦（中）13日出席「全國最大．綠能光電」公有掩埋場太陽光電成果記者會表示，垃圾掩埋場經過土地活化後，可轉型為太陽能生產基地，市府已選出8個公有垃圾掩埋場設置太陽能發電系統。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月13日桃園市長鄭文燦（中）13日出席「全國最大．綠能光電」公有掩埋場太陽光電成果記者會表示，垃圾掩埋場經過土地活化後，可轉型為太陽能生產基地，市府已選出8個公有垃圾掩埋場設置太陽能發電系統。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月13日
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