沙氏變色蜥入侵 花蓮林管處開課教除蜥

外來入侵種的沙氏變色蜥，是造成生物多樣性喪失主要原因之一，原產於古巴，體長約15至20公分。體色為褐色或灰色，並會隨著環境與行為改變體色至黑色或灰白色，雄雌蜥皆具有黃色或橘紅色的喉囊。（花蓮林管處提供）中央社記者李先鳳傳真 107年3月14日

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）外來入侵種的沙氏變色蜥，是造成生物多樣性喪失主因之一，目前七星潭地區族群密度高且擴散中，花蓮林區管理處表示，將舉辦沙氏變色蜥移除培訓課程，盼更多人參與保育生態。



沙氏變色蜥最早於2000年9月嘉義水上鄉有野外觀察紀錄，花蓮七星潭地區的沙氏變色蜥族群則於2008年被紀錄到，經由東華大學兩棲保育研究室團隊過去7年的監測發現，七星潭地區沙氏變色蜥不但族群密度高，也正在擴散中。



行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處長楊瑞芬表示，沙氏變色蜥原產於古巴，體長約15至20公分。體色為褐色或灰色，並會隨著環境與行為改變體色至黑色或灰白色，雄雌蜥皆具有黃色或橘紅色的喉囊。



沙氏變色蜥對生態系造成影響，例如與本地蜥蜴競爭排擠棲地，或是攜帶外來的寄生蟲與疾病，造成本地物種的感染。外來入侵種在自然環境與經濟上均會造成相當程度的損失，但若能持續進行移除，便能控制族群量，進一步減低對原生生態系的危害。



楊瑞芬指出，林管處與花蓮縣政府、東華大學及花蓮縣野鳥學會合作辦理沙氏變色蜥移除培訓免費課程，可在人力上發揮最大效果，落實保育行動及生態保育的目標。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070314