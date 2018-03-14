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北市捷運土地開發7案 可望完成權益分配

發稿時間：2018/03/14 13:22

最新更新：2018/03/14 14:43

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台北市捷運局長張澤雄（左）14日說，還在進行的7個捷運土地開發案中，5案已完成權益分配協商與仲裁判斷，預計可在今年內全部清理完畢。中央社記者陳妍君攝 107年3月14日台北市捷運局長張澤雄（左）14日說，還在進行的7個捷運土地開發案中，5案已完成權益分配協商與仲裁判斷，預計可在今年內全部清理完畢。中央社記者陳妍君攝 107年3月14日

（中央社記者陳妍君台北14日電）台北市捷運工程局局長張澤雄今天指出，還在進行的7個捷運土地開發案中，5案已完成權益分配協商與仲裁判斷，僅兩案還在仲裁中，預計7案可在今年內全部清理完畢。

捷運局指出，這7個開發案規模原本高達新台幣437億1473萬多元無法順利分配；今年內完成權益分配後，市府可分回約220多億元的公有不動產。

張澤雄說，經市府檢討，使權益分配機制更公平合理，後續新案會依新的制度辦理招商。包括松江南京站及3個環狀線開發案在內，今年將陸續推出多個捷運土地開發案。

監察院101年糾正美河市土地開發權益分配案後，暫緩辦理的7個捷運土地開發案包括台北橋站、徐匯中學站、內湖站、菜寮站、辛亥站、行天宮站及蘆洲站。前4個聯合開發案權益分配協商已達成共識，辛亥站已完成仲裁判斷，行天宮站與蘆洲站還在仲裁中。

張澤雄在「捷運7基地土地開發權益分配辦理成果說明記者會」上說，台北市長柯文哲上任以來的捷運土地開發8大案，其中一案是美河市案，經仲裁判斷，市府取回33億5000萬元。

他指出，監察院彈劾美河市案後，市府檢討進行中的開發案，將土地鑑價家數增為5家、建造成本增為3家，再取鑑價後土地貢獻成本最高、建物貢獻成本最低的鑑價方案，但投資人對此很難接受，因此其餘7案在權益分配方面一直談不攏。

張澤雄說，柯文哲上任後，由副市長鄧家基邀集相關局處首長研究，修訂權益分配須知，原則上以中位數方案與投資人協商，若涉及特殊材質、公益使用需求等特例，再做出修正，終於在4案上與投資人達成共識。

完成權益分配的5個捷運土地開發案中，台北橋站原本投資人建議的地主權益為57.52%，協商結果為58.7136%、徐匯中學站地主權益由29.08%調為46.39%、內湖站由35.01%調為59.58%、菜寮站由29.28%調為53.19%、辛亥站由32%調為46.14%。（編輯：李亨山）1070314

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