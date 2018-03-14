海水採礦投資案 林佳龍：確有疏失會改進

台中市長林佳龍（右）14日接受電台主持人周玉蔻（左）專訪，針對市府與德國霍夫曼諮詢公司簽署海水採礦合作備忘錄所引發爭議表示，此案確有疏失，將檢討改進。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市長林佳龍今天接受廣播節目專訪時，針對市府與德國霍夫曼公司簽署海水採礦合作備忘錄表示，此案的確有疏失，不能以為是純外資就不周延，市府未來將檢討改進。



林佳龍今天上Hit Fm聯播網「蔻蔻早餐」節目接受主持人周玉蔻專訪，包括市府與德國霍夫曼諮詢公司總裁哈利．霍夫曼簽署「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄（MOU）引發的爭議，還有年底市長選情等議題作答。



林佳龍指出，簽MOU只是一個開頭，市府本來就要進入評估階段，但此案的確有疏失，媒體可以查證出這麼多資料，未來針對投資案都會正面看待、審慎評估。



林佳龍強調，此案是透過全球台商前總會長李天柒引薦，因熟人介紹才會省略若干步驟，不能以為是純外資就不周延，媒體可以查證，市府也應該要做到，這起個案正好可以讓市政團隊重新檢討招商的標準程序。



引薦霍夫曼投資案的李天柒也透過電話連線在節目中表示，霍夫曼是他女婿的朋友，開的多家都是一人公司，因技術都在霍夫曼身上，他澄清自己是出於善意，不是所謂的騙局。



李天柒大聲喊冤「台灣並沒有損失啊！」強調自己是愛台灣的，當初聽到霍夫曼這樣的技術，因台中空污嚴重，想到若有這件投資案應該可以幫林佳龍，他認為此事應該是選舉操作。



對於年底的市長選舉，林佳龍將對決國民黨提名的立委盧秀燕，是否擔心選情，林佳龍分析，盧秀燕是媒體人出身，擅打空戰，但在選區沒有經營；如果對上的是國民黨籍立委江啟臣，江啟臣在地方積極耕耘，屬陸軍戰，所以對上江啟臣其實會比較「辛苦」。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070314