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樹醫師不治療樹木 推動防治結核病

發稿時間：2018/03/14 15:12

最新更新：2018/03/14 16:19

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台大醫院內科部整合醫學科主治醫師樹金忠（圖），姓氏罕見。他說，全台灣可能只有兩戶姓樹，他們家就有8人。不過，樹醫師不是治療樹木，他是胸腔內科醫師。中央社記者黃旭昇新北攝 107年3月14日台大醫院內科部整合醫學科主治醫師樹金忠（圖），姓氏罕見。他說，全台灣可能只有兩戶姓樹，他們家就有8人。不過，樹醫師不是治療樹木，他是胸腔內科醫師。中央社記者黃旭昇新北攝 107年3月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）台大醫院內科部整合醫學科主治醫師樹金忠，姓氏罕見。他說，全台灣可能只有兩戶姓樹，他們家就有8人。樹金忠曾被暱稱啄木鳥，不過，樹醫師不是治療樹木，他是胸腔內科醫師。

樹金忠為台灣大學醫學系內科助理教授，他也是疾病管制署結核病防治專家委員，今天出席新北市政府衛生局的肺結核高風險免費篩檢記者會。

樹金忠的罕見姓氏引起在場媒體側目，他受訪時表示，祖籍是中國江蘇鹽城，父親從大陸隨軍隊來台，自己是來台第二代。但父親沉默寡言，少提到自己的族譜，他小學6年級時，父親就過世。

樹金忠曾上網查閱戶政姓氏統計，獲悉台灣只有10多人姓樹，而自己家族就有8人，研判台灣只有另外一戶姓樹。

樹金忠接受中央社記者訪問時表示，因為姓氏罕見，也沒有其他諧音，比較不會被叫錯、認錯。他以前醫學訓練時被稱為「小樹醫師」，擔任主治醫師後被稱為「大樹醫師」。

他說，也有人取綽號「啄木鳥」呼應他的姓氏，不過，這綽號後來比較少人稱呼，因他是胸腔內科專科醫師，致力於推動結核病「丙型干擾素釋放試驗（IGRA）」，搭配新型藥物「速克伏」，盼提醒潛伏結核感染者預防性投藥，降低發病風險。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070314

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