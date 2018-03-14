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桃園男子鋸樹不慎 大樹砸中機車騎士

發稿時間：2018/03/14 16:12

最新更新：2018/03/14 17:18

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桃園市龜山區一名男子14日在鋸除住家樹木時，因計劃有誤，導致樹木倒向馬路壓傷一名機車騎士，肇事男子除身體多處擦挫傷，自己的貨車也被樹木砸中。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月14日桃園市龜山區一名男子14日在鋸除住家樹木時，因計劃有誤，導致樹木倒向馬路壓傷一名機車騎士，肇事男子除身體多處擦挫傷，自己的貨車也被樹木砸中。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月14日

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市龜山區一名男子今天在鋸除住家樹木時，因計劃有誤，導致近20公尺長的樹木倒向馬路，還壓傷一名機車騎士，幸好在緊急送醫後，沒有生命危險。

桃園市警局龜山分局交通分隊長陳政斌受訪表示，上午10時43分，龜山區長壽路一名盧姓地主，雇請了32歲的林男，以小型電鋸切除住家樹木，沒想到計算有誤，近20公尺長的樹木未倒向規劃方向，反而是往一旁道路倒下，意外砸中路過的61歲蔡姓男機車騎士。

陳政斌表示，龜山交通分隊獲報後立即前往現場處理測繪，並疏導交通。

至於遭大樹砸中的61歲蔡男，陳政斌說，則有流鼻血及手腕、嘴唇擦傷情形，幸好意識清楚，救護人員在清洗傷口及包紮止血後，協助送往醫院檢查，酒測值為0。

陳政斌表示，現場路樹在林男切除後移至路旁安全處，不過，肇事的林男除身體多處擦挫傷，自己的貨車也被樹木砸中，未來恐怕還得負擔傷者的醫療費用及修車費用。

警方呼籲民眾，進行路樹切除工程要做好安全維護工作，以免影響用路人安全，全案也依交通事故程序進行後續處理。（編輯：梁君棣）1070314

桃園市龜山區一名男子14日在鋸除住家樹木時，沒想到計算有誤，近20公尺長的樹木未倒向規劃方向，反而是往一旁道路倒下，還壓傷一名機車騎士。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月14日桃園市龜山區一名男子14日在鋸除住家樹木時，沒想到計算有誤，近20公尺長的樹木未倒向規劃方向，反而是往一旁道路倒下，還壓傷一名機車騎士。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月14日
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