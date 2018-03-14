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劉柏岑感人故事促成 漢口國中啟用無障礙電梯

發稿時間：2018/03/14 16:24

最新更新：2018/03/14 16:47

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台中市漢口國中14日舉辦志學館無障礙電梯啟用儀式，身障校友劉柏岑（前左3）在立委張廖萬堅（前右3）、台中市副市長林依瑩（左2）等人陪同體驗。中央社記者郝雪卿攝　107年3月14日台中市漢口國中14日舉辦志學館無障礙電梯啟用儀式，身障校友劉柏岑（前左3）在立委張廖萬堅（前右3）、台中市副市長林依瑩（左2）等人陪同體驗。中央社記者郝雪卿攝　107年3月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市西屯區漢口國中畢業生劉柏岑，雖全身癱瘓，卻堅持參加運動會大隊接力走完最後5公尺，感動許多人，今天漢口國中終於啟用無障礙電梯，劉柏岑希望嘉惠身障學生。

漢口國中今天舉行26週年校慶，同時舉辦志學館無障礙電梯啟用儀式，劉柏岑在立委張廖萬堅、台中市副市長林依瑩、台中市議員陳淑華及當年扶持的同學何佳歷、周禹慶的陪同下，搭乘新啟用的電梯後開心比「讚」。

林依瑩表示，兩年前就讀漢口國中的劉柏岑，在同學的陪伴下，一起參加大隊接力圓夢，故事感動全台；而過程中也讓人看見校園無障礙空間建構的必要，因此在市長林佳龍、立委張廖萬堅等人的努力下，成功爭取中央的補助並於今天啟用電梯。

張廖萬堅表示，兩年多前他到漢口國中參加運動會，過程中發現校園需要無障礙電梯的設置，因此努力協助爭取，感謝中央與市府的支持，讓電梯順利啟用；而劉柏岑為圓參加運動會夢想的故事感動人心，相信除對漢口國中學生帶來影響力外，也感動全台民眾見證熱血的生命教育故事。

漢口國中表示，目前已就讀新民高中二年級的校友劉柏岑曾因罹患疾病，造成全身癱瘓語言功能全失，但他仍每日堅持到校學習，同學也從旁給予協助，由於當時校內的志學館在興建時，並未設置無障礙升降設施，以致劉柏岑就學期間在志學館的課程及活動參加不易，經過各界努力協助促成，終於成功完成無障礙電梯的設置。

劉柏岑與當年扶持他的同學何佳歷、周禹慶今天都回到母校參加無障礙電梯啟用典禮，雖然在校期間未能享用無障礙電梯，但劉柏岑仍很開心，這項設施可以嘉惠其他身障學生。（編輯：李錫璋）1070314

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