海軍贈艦金門 重現搶灘823亮相

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）國防部海軍司令部副司令陳子鳳今天到金門料羅會勘，在與金門縣長陳福海討論後，雙方宣布，「中字號艦」定8月13日開抵金門搶灘，並在八二三戰役60周年當天舉行除役典禮。



30多年前，金門還是實施戰地政務軍管時期，尚未有民航開航的年代裡，金門民眾到台灣大都需搭乘「中字號」登陸艦（俗稱開口笑），老一輩金門民眾談到開口笑，都難以忘懷。



陳福海上任之初即大力推動「料羅灣八二三軍事園區建置計畫案」，建議中字號艦能來到金門，讓八二三軍事園區內容更豐富，軍方同意支援；加上今年適逢八二三砲戰60週年，計畫案終於在今年成真。



陳子鳳今天率計畫處海軍少將陳道興10多人來金門，在金門縣副縣長吳成典、縣府參議翁自保及觀光、建設、工務等相關單位人員陪同下，到八二三軍事園區預定地、料羅碼頭、中字號艦除役典禮場地現勘，並研討相關事宜；隨後並拜會陳福海。



經過軍方與縣府人員討論後，中字號艦預定8月13日開抵金門，並在當天中午12時最高潮時分搶灘，地點選擇在86據點；至於除役典禮則是定在八二三戰役60周年當天舉行。



會見陳福海過程中，陳子鳳透露，就讀海軍官校時曾到過金門，之後也曾多次走訪金門，這次算是舊地重遊，感覺料羅的一景一物十分親切熟悉，以往的記憶都回來了。



海軍尚未決定致贈哪一艘中字號艦給金門，陳福海說，開口笑與金門的感情太深了，未來不管是哪一艘艦來到金門，勢必成為大家懷念的軍艦。在此之前，他也希望海軍司令部多協助，並進行人員訓練，讓中字號艦成為金門「活」的觀光亮點。（編輯：劉政權）1070315