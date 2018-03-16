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獼猴危害 屏東滿州鄉組獵槍隊驅趕護農

發稿時間：2018/03/16 17:27

最新更新：2018/03/16 17:27

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）位於墾丁國家公園內的滿州鄉，農作物黑豆及火龍果受獼猴危害嚴重，電網與鞭炮驅趕都已經失效，鄉公所及鄉代會決定組獵槍隊護農，鄉長余增春表示，只是用槍聲驅趕，不獵殺。

余增春表示，獼猴每次總是20、30隻成群結隊，又生性聰明，往往一個方法用過後，就會被「看穿」失效，農民這幾年用電網及鞭炮驅趕，都已經沒用。

余增春表示，獼猴不但吃黑豆幼苗，被吃剩的黑豆苗成長結實後，又要再吃豆莢，目前滿州鄉黑豆種植約200公頃，受危害面積約一半，讓農民非常憤怒。

滿州鄉代會今天邀集鄉公所、恆春警方及墾丁國家公園管處討論組獵槍隊護農的適法性，余增春表示，目前滿州鄉內原住民合法的獵槍有25枝，下週公所就會把「獵槍護農隊」組起來，雖然鄉民紛表示，依野生動物保育法可以獵殺獼猴，但太血腥，將只用獵槍驅趕，因為獵槍的聲音大，遏阻性較大。

墾管處保育課課長徐茂敬表示，雖然「國家公園法」禁止狩獵，但民國104年內政部解釋可依「野保法」21條規定，對於危害農作物的保育類動物以獵捕或宰殺防治危害；恆春警方提醒農民開槍驅趕時，務必同步錄影留下紀錄，向主管機關農業處核備，以免衍生適法性的爭議。

屏東縣政府農業處副處長鄭永裕表示，獼猴對屏東農作物的危害的確非常嚴重，雖然野保法21條規定，對於危害農作物的保育類動物可以獵捕或宰殺以防治危害，但獼猴是國際性的保育類動物，會有觀感不佳問題，而且即便獵殺，也會繁衍，農委會必須正視獼猴危害問題。

鄭永裕說，獼猴生性聰明，一個方法用過了，牠們就會閃避，所以要多種方法輪流齊用，讓獼猴知道在某一個時段不能到某一個地區，縣府並不是很贊同運用獵槍驅趕的方式，因為一段時間後，也會被獼猴視穿，而且會讓社會觀感不佳，如果滿州鄉一定要組獵槍護農隊，必須事先向縣府申請。

鄭永裕表示，縣府已與東海大學教授林良恭合作，準備今年向中央爭取經費，在恆春及滿州設示範點，利用紅外線監控猴群及梅花鹿，只要猴群或梅花鹿一出現，農民就能獲得警示前往驅趕。（編輯：方沛清）1070316

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