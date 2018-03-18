竹市汀甫圳櫻花盛開 民眾瘋拍照打卡

位於新竹市東南街的汀甫圳兩旁種植了數十棵櫻花樹，粉嫩春色吸引許多民眾駐足欣賞，更有人特別換上和服前往漫步，日式風情浪漫十足。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年3月18日

（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市東南街239巷的汀甫圳，水圳兩旁種植了數十棵櫻花樹，近期櫻花盛開，變成超美的「櫻花步道」，吸引民眾前往欣賞、拍照，甚至還有女性民眾換上和服前來賞櫻，景致美麗又浪漫。



新竹公園內種有上千棵櫻花樹，是新竹市佔地面積最大、櫻花株數最多的賞櫻聖地，每到櫻花盛開季節，新竹公園就會湧入大批民眾野餐、賞櫻，但隨著新竹公園再生計畫啟動，去年封閉整修，今年櫻花祭暫時停辦。



不過有民眾發現，除了新竹公園，其實東南街239巷的汀甫圳，也種植了整排櫻花樹，近期花開得美麗，有網友拍照上網分享後，吸引不少民眾前往賞櫻，由於櫻花樹種植的地方就在水圳兩旁，景致非常美麗。



新竹市長林智堅受訪指出，汀甫圳曾經是重要灌溉水源之一，過去常因水量過剩，造成當地常淹水，近年進行雨水下水道工程後，有效截流，解決居民多年淹水之苦，加上沿岸種植了櫻花樹，每當櫻花盛開時，就成了一條美麗的櫻花步道，邀民眾把握花季尾聲，一起前往賞櫻、拍照留念。



新竹市建華里長徐良芳受訪表示，汀甫圳兩側的櫻花樹約10年前栽種，包含富士櫻、墨染櫻、山櫻等品種，總計超過60棵，近期富士櫻盛開，讓水圳旁的人行步道變成「櫻花小徑」，吸引民眾前來賞櫻、散步。



當地居民楊小姐說，市府在水圳旁舖設人行道、種植櫻花，讓原本的大水溝變成賞櫻景點，近年有越來越多人慕名來賞櫻，讓這條櫻花步道成為新的拍照、打卡景點，開心直呼「賞櫻不用跑遠，出門就可以看得到。」（編輯：李錫璋）1070318





位於新竹市東南街的汀甫圳兩旁種植了數十棵櫻花樹，目前富士櫻已達滿開程度，粉嫩春色吸引許多民眾前往欣賞。中央社記者魯鋼駿攝 107年3月18日