不燒紙錢燒心香 向土地公祝壽別忘環保

農曆二月初二為土地公誕辰，台中市長林佳龍（前右2）18日上午率領民政局長周永鴻（前右3）等人，前往台灣大道市政大樓旁的惠來里福德祠向土地公祝壽。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年3月18日

（中央社記者趙麗妍台中18日電）農曆二月初二為土地公誕辰，台中市政府呼籲「燒一炷心香、不燒紙錢、守護清淨」；有市議員還準備一萬個環保袋分送給民眾，向土地公祝壽時，別忘了為環保盡一份心力。



台中市長林佳龍上午率領民政局長周永鴻及民政局各主管代表，前往台灣大道市政大樓旁的惠來里福德祠向土地公祝壽。



周永鴻表示，台灣習俗每逢農曆初二和十六日都會祭拜土地公稱為「做牙」，農曆二月二日又稱「頭牙」，是土地公的生日，呼籲民眾祭祀時「燒一炷心香、不燒紙錢、守護清淨」的精神。



林佳龍祈求福德正神保佑市民更幸福美滿，他指出，台中市作為宜居城市，無論是在治安、交通、水利、環境、社會福利、托幼托老等相關建設與政策，都要讓市民獲得最好的照顧。



台中市議員鄭功進準備一萬個愛心環保袋，前往東、南區各地的福德祠發送，他說，配合中央的減塑政策，鼓勵前往祭祀的民眾「少用塑膠袋，改用環保袋」，讓拜拜也能守護地球。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070318