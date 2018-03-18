/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 李敖戴資穎天元宮台灣旅行法
>rss

不燒紙錢燒心香 向土地公祝壽別忘環保

發稿時間：2018/03/18 16:01

最新更新：2018/03/18 16:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
農曆二月初二為土地公誕辰，台中市長林佳龍（前右2）18日上午率領民政局長周永鴻（前右3）等人，前往台灣大道市政大樓旁的惠來里福德祠向土地公祝壽。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年3月18日農曆二月初二為土地公誕辰，台中市長林佳龍（前右2）18日上午率領民政局長周永鴻（前右3）等人，前往台灣大道市政大樓旁的惠來里福德祠向土地公祝壽。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年3月18日

（中央社記者趙麗妍台中18日電）農曆二月初二為土地公誕辰，台中市政府呼籲「燒一炷心香、不燒紙錢、守護清淨」；有市議員還準備一萬個環保袋分送給民眾，向土地公祝壽時，別忘了為環保盡一份心力。

台中市長林佳龍上午率領民政局長周永鴻及民政局各主管代表，前往台灣大道市政大樓旁的惠來里福德祠向土地公祝壽。

周永鴻表示，台灣習俗每逢農曆初二和十六日都會祭拜土地公稱為「做牙」，農曆二月二日又稱「頭牙」，是土地公的生日，呼籲民眾祭祀時「燒一炷心香、不燒紙錢、守護清淨」的精神。

林佳龍祈求福德正神保佑市民更幸福美滿，他指出，台中市作為宜居城市，無論是在治安、交通、水利、環境、社會福利、托幼托老等相關建設與政策，都要讓市民獲得最好的照顧。

台中市議員鄭功進準備一萬個愛心環保袋，前往東、南區各地的福德祠發送，他說，配合中央的減塑政策，鼓勵前往祭祀的民眾「少用塑膠袋，改用環保袋」，讓拜拜也能守護地球。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070318

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP