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談台北獨特性 柯文哲：包容與自由

發稿時間：2018/03/18 17:29

最新更新：2018/03/18 17:51

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台北市長柯文哲（後右）18日出席由台北市青年事務委員會主辦的「台北的獨特與包容」論壇，暢談自己對台北的認識及台北的獨特性。中央社記者梁珮綺攝　107年3月18日台北市長柯文哲（後右）18日出席由台北市青年事務委員會主辦的「台北的獨特與包容」論壇，暢談自己對台北的認識及台北的獨特性。中央社記者梁珮綺攝　107年3月18日

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市長柯文哲今天出席「台北的獨特與包容」論壇，暢談自己對台北的認識，認為台北的獨特在於包容；而放眼華人世界，雖然GDP沒有新加坡高，但擁有自由。

柯文哲今天下午出席台北市青年事務委員會舉行的「台北的獨特與包容」論壇，並接受現場民眾提問。他說，在他眼中，台北的獨特性正是有很強的包容性，以世大運經驗來看，就是給予年輕人一個創作平台，並用包容態度讓他們自由創作，所以成功。

他說，放眼華人世界，台北的獨特性在於自由，雖然GDP沒有新加坡、香港高，但擁有自由，「想罵誰就罵誰，太爽了，雖然我是常常被罵的那個人，可是我也常常罵人家，其他地方哪有辦法？」

他也舉「莊子．秋水篇」中「曳尾泥塗」故事，表示要當一隻被宰、肉被挖光的、殼做成甲骨文被奉於太廟的烏龜？還是要當一隻在泥巴裡爬來爬去的烏龜？「廢話，當然要做一隻活的烏龜，在泥巴裡爬來爬去啊！」

來自法國的藝術家朱力安．夸涅（Julien Coignet）好奇提問，柯文哲自豪舉辦世大運的經費用於刀口上，若有機會承辦奧運，鐵定更花錢、更花時間。柯文哲說，就台灣而言，若要舉辦奧運，要有更長時間準備，但這牽扯到政治，「如果要花10年時間舉辦，肯定開幕不是你，是別人」。

柯文哲說：「這是台灣政治上一個最大的困局：有任期的選舉制度與沒有歷史觀的政治人物。」若舉辦奧運，時間長、光榮也非自身，自然申辦意願興趣缺缺。（編輯：李錫璋）1070318

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