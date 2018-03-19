竹市高年級生俱樂部 帶長者回到18歲

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市政府開辦「高年級生俱樂部」，推出為期12週的爵士鼓、木箱鼓、街舞、花式調酒等課程，鼓勵長輩學習，希望透過年輕化的活潑課程，帶長者重拾青春夢想，一起回到18歲。



「高年級生俱樂部」今天舉行課程開幕式，由一群長輩帶來街舞、樂團表演，他們充滿活力的模樣，完全看不出是「高年級生」，現場與會人員跟著節奏舞動、打拍子，氣氛熱絡。



參與爵士樂團演出的65歲朱蘭鳳分享，過去曾學過一陣子爵士鼓，但因忙碌而中斷，近期得知社會處要組樂團，缺一名鼓手，於是與丈夫彭成富報名參加，兩人開心直呼「像是回到青春美好時光」。



新竹市長林智堅受訪表示，這個專屬於長輩們的課程，跳脫以往民眾較熟悉的長青學苑，不再只是語言、舞蹈或電腦，而是更年輕的課程，課程將於4月獨立招生。



林智堅表示，市府推出創新的「高年級生俱樂部」課程，藉由活化科園里集會所搬遷後的閒置空間，規劃年輕化的時下課程，使長輩永保年輕的心，讓長輩退休生活更加有趣。



新竹市政府社會處長陳雪慧表示，市府積極推動照顧長輩政策，除發放安老津貼、重陽敬老禮金、提供長輩免費健康檢查、放寬全口假牙補助，也推動共餐食堂，讓長輩吃飯不孤單。（編輯：管中維）1070319