托嬰中心評鑑 中市府：密度比中央高

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市多家被評鑑甲等的托嬰中心仍傳出虐兒事件，時代力量台中市議員參選人今天到台中市政府訴求評鑑程序要透明化，社會局指出，中市強化評鑑密度，比中央規定的還高。



台中市最近連續傳出托嬰中心虐兒事件，時代力量台中市議員參選人吳佩芸、許皓甯今天前往台中市政府前廣場陳情指出，從2015年到2018年台中市共傳出5件托兒中心虐兒事件，其中有4家都被市府評鑑為甲等，另1家則因成立不久還未評鑑，質疑評鑑甲等有何意義。



吳佩芸及許皓甯還提出3項訴求，包括：一、公開更多評鑑結果，提供具鑑別度資訊。二、評鑑程序透明化，公開評鑑委員名單。三、提升托育人員勞動條件，托育品質才會好。他們並將陳情書遞交給社會局兒少福利科長黃瑞杉。



社會局表示，每年不定期聯合稽查每間業者，也同時委託大專院校幼兒教育專業單位訪視輔導並依法評鑑，依據中央法令，托育中心3年必須評鑑一次，但台中市採行連續2年評鑑一次，強化評鑑密度，密度不但比中央規定更高，指標也透明公開，結果也都公布於社會局網站。



社會局指出，一旦發現疑似兒少疏忽與受虐通報，都會立即啟動調查，發生虐兒事件，市府深感痛心，也依法嚴懲失職人員，未來除將持續落實管理機制，並將優先全力促成百分百設置監視器，讓家長更安心。（編輯：劉政權）1070319