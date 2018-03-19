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花蓮震災 486將取回200萬元捐款

發稿時間：2018/03/19 17:11

最新更新：2018/03/19 17:20

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花蓮震災善款運用遭質疑，網友486先生19日下午透過臉書貼文表示，已申請取回捐款新台幣200萬元，將改捐給育幼院等團體。（486先生提供）中央社記者盧太成花蓮傳真　107年3月19日花蓮震災善款運用遭質疑，網友486先生19日下午透過臉書貼文表示，已申請取回捐款新台幣200萬元，將改捐給育幼院等團體。（486先生提供）中央社記者盧太成花蓮傳真　107年3月19日

（中央社記者盧太城花蓮縣19日電）花蓮震災捐款，運用引爭議。網友「486先生」今天下午PO文表示，他將申請取回捐款新台幣200萬元，改捐給育幼院等團體。

486先生在臉書PO文「館長，我動作比你快，花蓮捐款我要拿回來了」。文中表示，「本來想對這件事寫些什麼，但剛從美國回來今天第一個上班日實在太忙，所以我簡單講一下這件事我的心情」。

文中說，「對這次各界善款的使用，我是深表遺憾，不管花蓮官員如何解釋，善款本來就是社會大眾發揮人飢己飢的精神，希望能幫助身家財產受創的災民，而非對砂石業等產業『紓困』、『貸款』。業者若有營業上的資金需求應該是去跟銀行貸款才對。

PO文說，「這次事情我想對於社會大眾對於政府的信心無疑是一個重創，對於地震帶的台灣來說，真的不是好事，我希望花蓮的這幾個官員是否能好好想一下」。PO文最後說，拿回的200萬捐款，將改捐給台灣的育幼院、門諾醫院以及醫勞盟。

花蓮地震善款爆出爭議，花蓮縣長傅崐萁今天記者會中表示，對於願意捐款的人表示感謝，捐款人有疑慮，可退回捐款，善款不能用於救助產業，中央不另行撥款補助，花蓮縣政府將概括承受。(編輯:孫承武) 1070319

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