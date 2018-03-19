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農民憂土鬆農機沉陷 彰化環保局有保證

發稿時間：2018/03/19 17:20

最新更新：2018/03/19 17:36

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彰化縣遭重金屬污染土地整治後陸續解除列管並復耕，但農民擔心農地土質鬆軟，農耕機具恐無法進場。環保局表示，農地經地力回復驗證，犁底層都能負荷農機作業。圖為推土機在農地試走。（彰化縣環保局提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年3月19日彰化縣遭重金屬污染土地整治後陸續解除列管並復耕，但農民擔心農地土質鬆軟，農耕機具恐無法進場。環保局表示，農地經地力回復驗證，犁底層都能負荷農機作業。圖為推土機在農地試走。（彰化縣環保局提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年3月19日

（中央社記者蕭博陽彰化縣19日電）彰化縣遭重金屬污染土地整治後陸續解除列管並開始復耕，但農民擔心改善後的農地土質鬆軟，可能使農耕機具沉陷。環保局表示，農地經地力回復驗證，犁底層都能負荷農機作業。

彰化縣政府環境保護局發包和美鎮、鹿港鎮、彰化市農地重金屬污染調查及整治，目前陸續解除列管並進行復耕作業，但農民近日反映擔心改善後的農地土質鬆軟，農耕機具恐怕無法進場。

對此，環保局今天發布新聞稿表示，委辦改善的農地都經過地力回復驗證標準把關，目前部分解除列管農地開始進行春耕，若農民、地主擔心農耕機械進場有沉陷疑慮，可聯繫環保局，將立即派員到場協助處理。

環保局指出，改善完成初期部分農地表層土壤可能較鬆軟，但土地犁底層承載能力都能負荷農耕機具，環保局也要求改善工程團隊根據技術經驗，向農民及代耕業者說明，並提供適當解決方案等技術支援。

環保局說明，彰化農地土質多屬坋質壤土，需依序進行地力回復工作，改善完成時，進行分層壓實，且須經多次反覆淹、放水，利用水的重量使土壤更密實，曬乾後再次進場並淹水，以迴轉犁或推土機試走及拖平，以避免發生農機沉陷情形。（編輯：梁君棣）1070319

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