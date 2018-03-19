弱視生熱愛生命 獲全國志工菁英獎

嘉義高中弱視學生陳柏翰（右2）以生命故事傳達正面能量，獲保德信青少年志工菁英獎；胞弟陳柏叡（左2）也獲奉獻獎，兩人與父母19日出席嘉義市府表揚活動。中央社記者江俊亮攝 107年3月19日

（中央社記者江俊亮嘉義市19日電）嘉義高中二年級學生陳柏翰，左眼全盲，右眼視力僅0.01，但他熱愛生命，以生命故事傳達正面能量，獲保德信青少年志工菁英獎。



陳柏翰的胞弟陳柏叡，也獲得保德信青少年志工奉獻獎，兄弟倆人今天獲嘉義市長涂醒哲接見表揚。涂醒哲表示，保德信菁英獎今年全國僅8人獲獎，嘉義市有嘉中陳柏翰、嘉女柯冠伃獲獎，相當不容易。



陳柏翰的父母今天也陪同兩個兒子出席，他們說，柏翰出生時體重只有856公克，屬於極度早產兒，由於早產造成視網膜病變，左眼全看不見，右眼只能勉強看到5公分以內的物品。



儘管如此，陳柏翰從不放棄學習的機會，他不僅學會點字、盲用電腦，還能演奏鋼琴、陶笛；小學五年級時，開始跟隨在高中任教的姑姑陳韻如帶領的志工隊服務，經常利用時間到各校園分享自己的生命故事。



陳柏翰在小學時，就曾參加嘉義市國際管樂踩街，邊走邊吹奏豎笛，徒步穿越5公里的街道與人群；他以樂器、詩歌朗讀撫慰人心，藉此讓聽眾反思生命的可貴，激勵奮發精神，傳達人生正面的態度與能量。



他說，近年來3C產品愈來愈普及，甚至連幼童也成為低頭族，他想透過自己的故事，分享推廣視力保健的重要，讓學齡前及國小學童，養成良好的護眼習慣。



陳柏翰表示，他也會持續關注「無障礙網路」的政策推行，讓長輩及特殊障礙者能以輕鬆有效的方式，瀏覽網頁，吸收新知。



陳柏叡因胞兄弱視的關係，從小就成為哥哥的眼睛，也因為哥哥的狀況，讓他更了解視障者在生活及學習上的困難，因此定期進入校園為視障生輔導課業、協助製作輔具。



從小學起，陳柏叡就與哥哥跟隨姑姑帶領的志工隊進入社區服務，兄弟倆一起到安養院吹奏陶笛，安撫長輩的心靈，並進入校園進行公益演講。



陳柏叡表示，希望未來能與哥哥一起繼續到校園分享生命故事，鼓舞更多人，也期許自己能透過繪畫專長，協助記錄小朋友及長者們生命中的美好時刻。（編輯：陳清芳）1070319