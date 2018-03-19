人均負債6都第二低 林佳龍：中市財政穩健

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市人口躍升全台第二大城市，各項建設蓄勢待發，市長林佳龍今天表示，現在雖然是建設高峰期，但台中在6都的人均負債為第二低，實際借款金額也是6都第三低。



台中市財政局長林顯傾今天在市政會議中以「生活首都 財政穩健」為題進行專案報告，針對台中市預算、負債、財政因應策略等進行說明。另地方稅務局長陳進雄也針對稅收穩健成長、稅負公平合理、租稅環境友善等方面說明地方稅收狀況。



林顯傾表示，林市長上任後，積極開源節流穩健財政，至今已節省471億元，除市府撙節有成外，再加上全國GDP成長，使得台中市舉債空間從民國103年底的321億元，增加至目前的396億元，未來將做有效及充分的運用，使台中市各項重大施政建設計劃能夠順利推展，提升民眾生活福祉。



林顯傾說，目前台中市平均每人負擔債務為6都第二低，截至106年底止，台中市平均每人負擔債務3.15萬元，低於高雄市的8.97萬元、台北市的3.9萬元、台南市的3.46萬元、新北市的3.39萬元，僅高於桃園市的1.03萬元，顯示台中財政穩定。



林佳龍表示，台中財政目前看來仍然穩健，現在雖然是建設高峰期，但台中在6都的人均負債為第二低，實際借款金額也是6都第三低；另外，市府並沒有單靠賣地維持財政平衡，像這幾年所標售的重劃區抵費地較少，讓地產可以隨著都市發展讓市庫運用。



林佳龍強調，市府秉持著創造性財政理念，提升預算效益，他認為不能一味追求市府存款的增加，而是應適當的使用及投資，才能為市民帶來幸福、促進城市發展，並形成良性循環，創造效益。(編輯:孫承武) 1070319