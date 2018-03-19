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澎湖海巡忙碌一天 戒護後送與拖吊一起來

發稿時間：2018/03/19 18:29

最新更新：2018/03/19 19:22

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澎湖海巡隊忙碌的一天，19日除了戒護故障一天一夜的長宏輪砂石船外，還分別擔任望安離島的病患後送與海釣船故障的拖吊。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年3月19日澎湖海巡隊忙碌的一天，19日除了戒護故障一天一夜的長宏輪砂石船外，還分別擔任望安離島的病患後送與海釣船故障的拖吊。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年3月19日

（中央社澎湖縣19日電）砂石船「長宏輪」歷經1天1夜，船公司下午調來拖船將船拖進龍門港，結束海上近30個小時漂流；海巡艇在戒護之餘，午後抽空分赴馳赴望安與花嶼海域，執行後送病患就醫與海釣船拖吊。

重達1297噸的「長宏輪」砂石船，18日早上自大陸泉州滿載砂石返回澎湖龍門港時，在距離港外5海里處，主機故障失去動力。船公司緊急出動「天富8號」拖船前往拖救，卻也因引擎故障折返，由海巡隊在海上持續戒護。

船公司下午協請「龍美10號」拖船，配合滿潮以拖帶方式，由巡防艇在後方戒護，下午3時順利將「長宏輪」拖進龍門港卸貨與檢修，黃姓船長等11位船員，人船平安。

澎湖海巡隊所屬巡防艇海上戒護砂石船一個晝夜外，今天午後分別接獲第13巡防區通報，望安衛生所通報68歲林姓老翁，因身體虛弱，無法進食，導致胸悶、腎衰竭，2030巡防艇緊急馳往，接駁患者、醫護和家屬至馬公，由消防局護送三總澎湖分院救治。

下午近2時，澎湖籍海釣船「馬公101」在花嶼海域海釣時，引擎故障失去動力。王姓船長求援，海巡隊再度調派3539巡防艇前往，在下午4時多將海釣船拖吊至西嶼內垵海域，交由友船「銘協進號」接手拖返馬公西衛漁港檢修。(編輯:孫承武)1070319

澎湖海巡隊19日除了戒護故障一天一夜的長宏輪砂石船外，午後赴望安與花嶼海域，執行後送病患就醫與海釣船拖吊。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年3月19日澎湖海巡隊19日除了戒護故障一天一夜的長宏輪砂石船外，午後赴望安與花嶼海域，執行後送病患就醫與海釣船拖吊。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年3月19日
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