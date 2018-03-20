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仁愛牙科醫療站成立 偏鄉每週5天有牙醫

發稿時間：2018/03/20 13:12

最新更新：2018/03/20 13:12

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣仁愛鄉牙科醫療站今天揭牌，每週4天可看診，搭配衛生所每週1天牙科門診，使仁愛鄉居民週一到週五都有牙醫師服務。

增加偏鄉醫療資源，台中市與南投縣牙醫師公會在仁愛鄉霧社設立醫療站，今天揭牌，4月起多名牙科醫師駐診，使仁愛鄉居民每週一到週五都有牙醫師服務，不用多跑30公里下山到埔里鎮就診，醫療站今天揭牌。

南投縣長林明溱出席致詞說，仁愛鄉衛生所每週三上午有牙科門診，考量民眾口腔保健及牙齒治療需求必要性，由衛生局邀南投縣牙醫師公會研商牙科診療設置規劃，及增加牙科診次、夜診可行性，經過多次討論，由衛生局協助尋找合適場地，今年完成醫療站設置。

林明溱說，有需要牙科診療的仁愛鄉居民每週一、週二、週四上午9時到12時，下午1時到4時，及週五下午4時30分到晚間7時30分，可到這所醫療站就醫。

台中市牙醫師公會理事長羅界山說，南投縣幅員遼闊，牙醫師人數較不足，台中市相對有較多牙醫師人力及資源，也願意付出時間及愛心奉獻偏鄉地區，經南投縣牙醫師公會理事長吳健民與理監事開會達成共識，同意台中市牙醫師公會在霧社設立醫療站。

羅界山表示，仁愛鄉霧社地處偏遠，缺乏醫療資源，且從埔里鎮一路上山到霧社無牙醫師服務據點，但偏鄉居民對醫療需求與都會地區一樣，因此，台中市牙醫師公會選擇在霧社提供高品質、可近性及便利牙醫服務，甚至還有夜間門診，增加當地醫療資源。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070320

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