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魚鷹誤觸高壓電墜河 派出所長救援

發稿時間：2018/03/20 16:18

最新更新：2018/03/20 17:02

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zoom in 新北市新店警分局忠治派出所長尤德賢日前在台東撞見保育類魚鷹俯衝捕魚，卻誤觸高壓電線墜河，他立即跳入河裡將魚鷹救上岸。（尤德賢提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年3月20日新北市新店警分局忠治派出所長尤德賢日前在台東撞見保育類魚鷹俯衝捕魚，卻誤觸高壓電線墜河，他立即跳入河裡將魚鷹救上岸。（尤德賢提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年3月20日

（中央社記者盧太城台東縣20日電）日前到台東喝喜酒的新北市新店警分局忠治派出所長尤德賢，撞見保育類魚鷹俯衝捕魚誤觸高壓電線墜河，立即跳入河裡救老鷹，台東縣政府今將魚鷹送往屏科大療傷。

尤德賢今天接受電話訪問表示，當天到東河鄉泰源村擔任婚禮介紹人，17日清晨到馬武窟溪出海口散步，看到一隻老鷹在東河橋上空盤旋往溪裡俯衝抓魚，不慎撞上高壓電線，墜落約150公尺寬的河面，他先丟了根樹枝讓牠抓，但魚鷹還是飛不起來，在水面飄浮掙札。

只好直接脫下衣服游過去將魚鷹救上岸，再回部落打電話通知台東縣政府，等農業處救援人員趕抵將老鷹救起交給保育員。尤德賢說，如果沒救牠，魚鷹可能溺斃，希望牠能盡快康復，重回天空。

台東縣政府農業處保育員秘福成今天表示，這隻屬二級保育類的魚鷹左翅出血無法展飛，經台東動物醫院初步治療。由於昨天台東市新園地區有農民也送來一隻保育類鳳頭蒼鷹，上午兩隻保育類老鷹一併後送國立屏東科技大學保育類收容中心照養收容，日後待兩隻老鷹康復，再評估進行野放。(編輯:孫承武)1070320

台東一隻保育類魚鷹俯衝捕魚卻誤觸高壓電線墜河，被新北市新店警分局忠治派出所長尤德賢撞見後救起，台東縣政府20日派員將魚鷹送往國立屏東科技大學保育類收容中心照養收容。中央社記者盧太城台東攝　107年3月20日台東一隻保育類魚鷹俯衝捕魚卻誤觸高壓電線墜河，被新北市新店警分局忠治派出所長尤德賢撞見後救起，台東縣政府20日派員將魚鷹送往國立屏東科技大學保育類收容中心照養收容。中央社記者盧太城台東攝　107年3月20日
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