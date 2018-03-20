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毛孩食安 北市抽查寵物食品過半未申報

發稿時間：2018/03/20 16:18

最新更新：2018/03/20 16:18

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（中央社記者劉建邦台北20日電）為確保毛小孩食品安全，台北市政府抽查96件市售寵物食品，動保處今天說，其中標示不清或未依法申報食品內容物，共52件，其中未依法申報過半數，經輔導後業者皆已改善。

台北市動物保護處防疫檢驗組代理組長連韻晴受訪表示，為確保寵物食安，抽查市售食品包含乾飼料49件，罐頭29件、奶粉6件及零嘴12件，共96件產品，其中標示不符或未依法申報有52件，過半數。

她表示，52件違規產品，又以未依法申報產品內容物有27件最多，標示不清8件，未依法申報又標示不清17件，要求業者限期改正，經輔導後皆改善完畢。

連韻晴說，依動物保護法規定，所有製造、加工或輸入寵物食品須先向行政院農業委員會辦理申報，飼主購買前，可至「寵物食品申報網」查詢，包含來源產地、加工廠名稱、主要原料、營養成分與添加物等資訊。

她說，這次違規52件，可能是因業者不熟悉修訂後的動保法法規，一時疏忽忘記申報，經輔導後已改善，今年中也會抽驗產品標示及食品內是否含有黃麴毒素、三聚氰胺等有害物質為查緝重點。

連韻晴表示，如有寵物食品標示不完整或未依法申報，先依動保法規定通知限期改善，不改善，標示部份可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，未依法申報則處以3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

動保處建議飼主選購商譽良好，具有完整包裝及標示寵物食品，也可至「寵物食品申報網」查詢產品資訊。（編輯：劉政權）1070320

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