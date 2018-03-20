二氧化碳濃度稽查 北市3處量販店超標

（中央社記者陳妍君台北20日電）台北市環保局稽查北市商場空氣品質，發現家樂福天母店、北投店及好市多內湖店室內二氧化碳濃度超過管制標準。環保局已要求業者限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示。



環保局發布新聞稿指出，若業者逾期未改善，將處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。



行政院環保署公告應符合室內空氣品質管理法的列管場所，包括醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等。台北市325處場所被列管，其中50處為商場（百貨公司及量販店）。



環保局這次對北市商場進行專案稽查，以直讀式儀器巡檢，再針對巡檢濃度較高及規模較大的商場，進行標準方法檢測，發現家樂福天母店二氧化碳濃度為1086 ppm、家樂福北投店為1032ppm、好市多內湖店為1031 ppm，超過1000ppm的管制標準。



環保局已要求超標場所限期改善，並請專家學者現場輔導，督促業者確實改善。



環保局指出，大型量販店與百貨公司是民眾進出聚集量較大的場所，當室內人員密度過高或通風換氣效率不佳，就會造成二氧化碳濃度累積。



環保局表示，二氧化碳濃度過高時，會刺激呼吸中樞，造成呼吸費力或困難，也會出現頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，容易使人疲勞，進而影響生活。



環保局指出，要改善二氧化碳濃度過高，場所應增加空調設備外氣引入量、加強通風換氣效率，並適度管控進場人數。（編輯：李錫璋）1070320