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關鍵字： 春分地震洛夫李敖
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中市就博會週末登場 釋7000職缺

發稿時間：2018/03/21 11:52

最新更新：2018/03/21 12:02

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台中市政府與國立中興大學合辦的107年就業博覽會，24日將在中興大學登場，預計釋出近7000個職缺，並設7大熱門產業專區，幫求職者媒合工作。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月21日台中市政府與國立中興大學合辦的107年就業博覽會，24日將在中興大學登場，預計釋出近7000個職缺，並設7大熱門產業專區，幫求職者媒合工作。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市政府與國立中興大學合辦的107年就業博覽會，將於24日在中興大學登場。勞工局今天表示，將釋出近7000個職缺，現場設7大熱門產業專區，幫求職者媒合工作。

勞工局表示，這次提供近7000個職缺，設置綠能、ACG（Anime動畫、Comics漫畫、Games遊戲）、半導體、生物科技、光電、服務業及製造業等7大熱門產業專區，希望幫助相關科系應屆畢業生提前規劃職涯、求職者順利就業，並帶動台中市綠能、ACG等產業發展。

勞工局長黃荷婷表示，這次參與的55家廠商類別非常多元，包含2018年台灣企業百強之首台積電、獲經濟部106年度勞資關係優良事業單位獎的友達晶材、德國風力發電龍頭大廠台灣艾納康等企業。

響應行政院呼籲企業為廣大勞工調薪，勞工局指出，這次設攤廠商中更有多家廠商宣布加薪。

台中市就業服務處長傅晶如指出，為讓民眾扎根台中穩定就業，市府與台中市知名風力發電產業、電子商務產業合作，拍攝虛擬實境VR影片，將於活動現場提供求職者身歷其境的職場體驗及環境介紹，並於當天提供一對一的職業適性診斷服務，協助求職民眾勾勒出未來職涯輪廓。（編輯：管中維）1070321

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