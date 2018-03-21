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十天有一天紅害 高市加速空污總量管制

發稿時間：2018/03/21 14:41

最新更新：2018/03/21 14:41

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（中央社記者王淑芬高雄21日電）高雄市空氣品質不佳，平均10天就有一天紅害，市議員質疑和肺疾病偏高有關，環保局長蔡孟裕今天表示，會加速空污總量管制，搭配產業轉型引進低污染產業。

冬季包括大氣擴散不佳等因素，高雄市空氣污染嚴重，高雄市議會國民黨籍議員黃紹庭等人在市議會部門質詢批評市府沒有具體作為，是導致高雄市肺疾病嚴重的主因。

衛生局長黃志中說，去年高雄市民死於腫瘤有6100人，肺癌居第2位。

市議員黃紹庭指PM2.5是嚴重侵害肺器官的主因，有可能導致慢性肺病、心血管疾病等。

蔡孟裕說，高雄市空污主要來自於工廠污染排放量大，還有高屏地區居下風區，擴散不佳造成污染物難以擴散。黃紹庭說，如果市府有好好管理工業廢氣排放，空污不會雪上加霜。

蔡孟裕不諱言高雄市去年有41天的空氣污染指標AQI超過150，黃紹庭批評10天就有一天的空氣品質不良，他認為是造成民眾肺疾病死亡的主因。

蔡孟裕說，市府已加強訂定揮發性有機化合物排放加嚴，而且有具體成果，再者也要求污染大戶降載、柴油車汰換和高雄港船隻改用低硫燃油等，他說會積極推動空污總量管制，同時搭配產業轉型和低污染產業的引進等。

他說，高雄市每年約有新台幣5億元空污基金都用在空污防制，包括稽查、石化工廠設備元件檢查等，以加強減污。（編輯：李錫璋）1070321

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