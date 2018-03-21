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關鍵字： 春分地震洛夫李敖
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相隔9年 國際郵輪靠泊安平商港

發稿時間：2018/03/21 17:46

最新更新：2018/03/21 18:30

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英國國際郵輪卡莉多麗號（Caledonian Sky）21日首次靠泊安平商港，也是相隔9年後再度有觀光郵輪造訪台南。（台南市經濟發展局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年3月21日英國國際郵輪卡莉多麗號（Caledonian Sky）21日首次靠泊安平商港，也是相隔9年後再度有觀光郵輪造訪台南。（台南市經濟發展局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年3月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）英國國際郵輪卡莉多麗號（Caledonian Sky）今天首次靠泊安平商港，也是相隔9年後再度有觀光郵輪造訪台南，市府特別協助相關遊程規劃，希望爭取更多國際郵輪靠泊。

台南市政府經濟發展局副局長蕭富仁受訪時表示，卡莉多麗號首次來訪，港務公司安排致贈首訪安平港紀念牌儀式、與郵輪船長拍照留影，傳達文化交流意涵。市府觀光旅遊局並提供旅服人員駐點諮詢及英語觀光文宣服務，希望讓旅客充分感受台南人的熱情。

蕭富仁指出，卡莉多麗號屬頂級觀光郵輪，船身長約90公尺，有57間豪華艙房，平均每人每日最低艙房要價500英鎊，相當於新台幣2萬4000元。此航次採本島與離島間跳島方式來台旅遊，今天上午6時至下午6時靠泊於安平港。共約有100多名外籍旅客到訪，多以英國籍為主。

他說，國際郵輪的造訪，除了帶動台南旅遊商機並活絡港區周邊經濟外，也可提高國際能見度，為台南觀光產業注入活水。市府將積極爭取更多國際郵輪靠泊安平港，並行銷古都台南的地方特色。（編輯：李錫璋）1070321

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