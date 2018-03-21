澎湖農民節 農糧署推有機島安全農產品

（中央社澎湖縣21日電）農糧署長陳建斌今天在參加澎湖各界農民節大會中表示，農業是有錢賺、有前途的，政府計畫在澎湖推動有機島，鼓勵青農投入耕作生產出安全的農產品，讓農民大家有錢賺。



陳建斌今天專程到澎湖參加農民節大會，並由南區分署長姚志旺陪同，前往澎湖南寮有機農戶趙嘉協訪視其種植的有機蔬菜、番茄與菇類等生產情形，對其生產出的安全蔬果盛讚有加。



陳建斌今天在參加農民節大會中表示，澎湖離島的封閉區隔性，在推動有機農業最具優勢，是有錢賺、有前途的，中央有意計畫在澎湖推動有機島，希望初期由縣府協尋一處2公頃土地做為示範區，由青農投入耕作生產安全的農產品，讓農民大家有錢賺，藉由點到面的推動，建構澎湖有機島的願景。構想獲得縣長陳光復的支持。



陳光復表示，「民以食為天」，人民最基本生活飲食，須仰賴農民朋友辛勤耕作，他指出，農民朋友相當辛苦，一點一滴用汗水澆灌才有豐碩收獲，感謝所有農民朋友辛勤努力和付出，才有今日澎湖農業的永續發展和經營。



澎湖各界慶祝今天舉行農民節大會，包括縣長陳光復、議長劉陳昭玲、署長陳建斌等人分別表揚周素月等24位模範農民，會前全體與會的農民還前往澎湖花海與南寮農村再造等地參訪。（編輯：劉政權）1070321