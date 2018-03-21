/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 春分地震洛夫李敖
>rss

澎湖農民節 農糧署推有機島安全農產品

發稿時間：2018/03/21 20:10

最新更新：2018/03/21 20:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社澎湖縣21日電）農糧署長陳建斌今天在參加澎湖各界農民節大會中表示，農業是有錢賺、有前途的，政府計畫在澎湖推動有機島，鼓勵青農投入耕作生產出安全的農產品，讓農民大家有錢賺。

陳建斌今天專程到澎湖參加農民節大會，並由南區分署長姚志旺陪同，前往澎湖南寮有機農戶趙嘉協訪視其種植的有機蔬菜、番茄與菇類等生產情形，對其生產出的安全蔬果盛讚有加。

陳建斌今天在參加農民節大會中表示，澎湖離島的封閉區隔性，在推動有機農業最具優勢，是有錢賺、有前途的，中央有意計畫在澎湖推動有機島，希望初期由縣府協尋一處2公頃土地做為示範區，由青農投入耕作生產安全的農產品，讓農民大家有錢賺，藉由點到面的推動，建構澎湖有機島的願景。構想獲得縣長陳光復的支持。

陳光復表示，「民以食為天」，人民最基本生活飲食，須仰賴農民朋友辛勤耕作，他指出，農民朋友相當辛苦，一點一滴用汗水澆灌才有豐碩收獲，感謝所有農民朋友辛勤努力和付出，才有今日澎湖農業的永續發展和經營。

澎湖各界慶祝今天舉行農民節大會，包括縣長陳光復、議長劉陳昭玲、署長陳建斌等人分別表揚周素月等24位模範農民，會前全體與會的農民還前往澎湖花海與南寮農村再造等地參訪。（編輯：劉政權）1070321

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP