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賴清德與柯文哲達共識 翡翠專管費各出一半

發稿時間：2018/03/21 20:14

最新更新：2018/03/21 20:14

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（中央社記者梁珮綺、顧荃台北21日電）台北市長柯文哲與行政院長賴清德今天座談，雙方達成協議，扣除自償率的4億元後，中央與北市府各負擔新台幣8億元建置翡翠原水管，預計111年通水。

民國104年蘇迪勒颱風來襲，導致供應大台北地區用水的南勢溪泥沙暴增，原水呈高濁度，導致淨水場難以負荷，台北市自來水黃濁3天，引爆民怨，當時，柯文哲便提出翡翠專管計畫，即在翡翠水庫下游北勢溪新設取水口及原水管，直接引水庫低濁度原水至淨水場。

柯文哲今天下午率領市政團隊與行政院長賴清德的行政團隊針對各項業務進行交流，會後受訪表示，在會議中與賴清德達成共識，扣掉自償率的4億元後，剩下16億元，由中央與地方各負擔一半，他稱讚賴清德很「阿莎力」。

根據會議資料，翡翠專管總經費20億元，環境影響說明書在106年12月27日函送新北市審查，目前在進行細部設計及環評審查作業，預計今年底辦理工程發包；111年汛期前通水。

資料指出，翡翠專管建置完成後，可確保大台北地區600萬人用水安全，並提升石門水庫供水地區調度彈性，穩定桃園與新竹供水。

行政院發言人徐國勇表示，為解決暴雨造成的濁水問題，需從北勢溪建專管，經費約20億元，前行政院長林全時就有承諾中央將補助建設專管，但補助多少尚未決定，今天座談時，賴清德當場就決定中央補助一半、北市出一半，賴清德跟柯文哲簽下協議書後，國發會當場審核，非常的有效率。

此外，徐國勇說，台北市政府希望設立長照示範區，有一些法令問題需要解決，會中決定將由衛福部次長薛瑞元、北市社會局長許立民與衛生局長黃世傑繼續溝通。

柯文哲表示，長照部分，薛瑞元、許立民、黃世傑會成立專案小組，在台北市先推行一些試辦項目。（編輯：李錫璋）1070321

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