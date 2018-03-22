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太白粉變美肌飲品 原民作物葛鬱金有商機

發稿時間：2018/03/22 15:37

最新更新：2018/03/22 16:26

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慈濟科技大學22日發表「美人舒活飲」，以雨來菇、黑藜的萃取物為基底，加入藻蛋白、抗氧化的多酚和多醣體製作，多醣體則來自花蓮玉里鎮織羅部落的作物葛鬱金，開創農業加值新商機。（慈濟科大提供）中央社記者李先鳳傳真　107年3月22日慈濟科技大學22日發表「美人舒活飲」，以雨來菇、黑藜的萃取物為基底，加入藻蛋白、抗氧化的多酚和多醣體製作，多醣體則來自花蓮玉里鎮織羅部落的作物葛鬱金，開創農業加值新商機。（慈濟科大提供）中央社記者李先鳳傳真　107年3月22日

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）慈濟科技大學以雨來菇、黑藜的萃取物為基底，加入藻蛋白、抗氧化的多酚和多醣體製作成「美人舒活飲」。其中，多醣體來自於花蓮玉里鎮織羅部落的葛鬱金。

葛鬱金俗名竹芋、粉薯，阿美族人稱alida，屬於竹芋科。看似薑的外型，吃起來卻有玉米的清甜，擁有豐富纖維質，澱粉含量高達17%以上。可直接生吃，也可切片煮湯，是天然又最古早的台灣太白粉。

慈濟科技大學今天在學校研究大樓舉行USR「農情覓藝加值東台灣」成果展，其中玫瑰紅色的「美人舒活飲」，口感甜酸適宜，又能抗氧化、協助組織修復的藻蛋白、調節免疫和改善腸道。

尤其將葛鬱金殘渣回收再利用，把食品添加物導向生醫美妝領域，大幅提升經濟產能，再創農業加值新商機。

慈濟科技大學校長羅文瑞表示，提供師資協助教學、研究、進修及座談、交流、互動等人才培訓課程，也將研發能量用於回饋在地鄉親，提升花東產業。

慈濟科技大學USR「農情覓藝加值東台灣」計畫，透過產官學合作，整合相關資源，從農作物栽種、收成、加工、到農產品研發、銷售，有系統地輔導和培訓花東在地產業人才，期待能提升經濟效益，創造更多就業機會。（編輯：管中維）1070322

慈濟科技大學22日在校內舉行USR「農情覓藝加值東台灣」成果展，其中「美人舒活飲」口感甜酸適宜，且將花蓮玉里鎮織羅部落的葛鬱金殘渣回收萃取多醣體成分再利用，提升經濟產能，再創農業加值新商機。（慈濟科大提供）中央社記者李先鳳傳真　107年3月22日慈濟科技大學22日在校內舉行USR「農情覓藝加值東台灣」成果展，其中「美人舒活飲」口感甜酸適宜，且將花蓮玉里鎮織羅部落的葛鬱金殘渣回收萃取多醣體成分再利用，提升經濟產能，再創農業加值新商機。（慈濟科大提供）中央社記者李先鳳傳真　107年3月22日
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