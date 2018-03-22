海巡之友總會 慰勞金門海巡保家園

海巡之友總會總會總會鄭銘鈞（左）22日到金門海岸巡防總隊慰問，致贈水果禮盒及加菜金，為海巡弟兄加油打氣，由岸巡總隊總隊長詹嘉德（右）代表接受。（第九海岸巡防總隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）海巡之友總會總會長鄭銘鈞等人今天到第九（金門）海岸巡防總隊勞軍，致贈水果禮盒及加菜金，為海巡弟兄加油打氣，感謝金門岸巡總隊長期維護金門海域及對海岸治安的付出。



金門海岸巡防總隊發布新聞稿表示，鄭銘鈞和海巡之友總會榮譽會長鄧文輝率領幹部，在海巡署中巡局局長李佩璘等人陪同下，到金門岸巡總隊慰問；岸巡總隊由總隊長詹嘉德率全體同仁列隊迎接，感謝海巡之友總會對海巡同仁的肯定。



岸巡總隊表示，雙方相談甚歡，展現軍民一家親的溫馨畫面，整個勞軍活動在歡樂聲中圓滿結束。



金門岸巡總隊總隊長詹嘉德呼籲，近期民生物資及農漁產品需求量大增，為了防止走私影響地方治安與百姓安全，總隊持續加強巡邏並查緝，確實杜絕宵小、淨化海域及岸港安全。



此外，海岸巡防總隊表示，為了推動廉政效能，執行反貪、防貪和肅貪工作，如果民眾發現貪瀆情事，請撥打廉政署廉政檢舉專線0800-286-586或海巡署廉政專線02-22399241檢舉。（編輯：梁君棣）1070322



