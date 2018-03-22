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抹香鯨擱淺金山 野放助重返大海懷抱

發稿時間：2018/03/22 20:06

最新更新：2018/03/22 21:12

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日前擱淺在新北市金山區沙灘的抹香鯨，經中華鯨豚協會檢查後確認身體狀況良好，22日下午將牠野放在野柳海域，回歸大海懷抱。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年3月22日日前擱淺在新北市金山區沙灘的抹香鯨，經中華鯨豚協會檢查後確認身體狀況良好，22日下午將牠野放在野柳海域，回歸大海懷抱。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年3月22日

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）一隻抹香鯨日前擱淺在新北市金山區沙灘，經中華鯨豚協會檢查後確認身體狀況良好，一行人今天下午搭船從碧砂漁港到野柳海域野放這隻抹香鯨，讓牠回歸大海懷抱。

這隻抹香鯨20日上午被發現擱淺在新北市金山青年活動中心沙灘，經岸巡第二總隊、基隆市政府及中華鯨豚協會等單位合力救援，將抹香鯨緊急送到關渡國小救護站。

中華鯨豚協會專員郭祥廈表示，這隻母抹香鯨已成年，體長約280公分，發現時體型明顯偏瘦，起初懷疑抹香鯨身體狀況不好，除為牠施打抗生素外，並透過超音波和胃鏡檢查後，確認抹香鯨身體狀況良好。

郭祥廈表示，根據漁民說法，可能是外海的虎鯨把這隻抹香鯨追趕到海岸迫使擱淺，由於抹香鯨被發現時已擱淺很久，擔心可能失去游泳能力無法立刻野放，經送到關渡國小檢測後，決定今天將牠野放在野柳外海水深約100公尺的海域。

中華鯨豚協會2年前與關渡國小簽訂鯨豚救護合作協議，萬一北台灣有鯨豚擱淺時，可在學校成立緊急救護站。郭祥廈說，這次是簽約後首度啟用，感謝基隆市府產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀、國立海洋科技博物館及娛樂漁船鉅隆號船長項彥豪等單位協助，「很開心抹香鯨能順利獲救」。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070322

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