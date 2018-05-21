金門藍眼淚大爆發 分享照片抽好禮

金門縣政府21日發布新聞稿表示，觀光處現正辦理「季節限定！追尋藍眼淚！」抽獎活動，6月8日前只要在Instagram上發布金門藍眼淚美照，就有機會抽好禮。（金門縣攝影學會理事長許進西提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年5月21日

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）「請問今晚有人要追淚嗎？」今年金門藍眼淚大爆發，縣府觀光處在Instagram辦理「季節限定！追尋藍眼淚！」抽獎活動，只要分享藍眼淚照片，就有機會抽中好禮。



縣府觀光處今天發布新聞表示，根據縣水產試驗所說明，藍眼淚是一種叫做「渦鞭毛藻」的藻類，又稱「夜光蟲」，每年春天到夏天交接的季節，是藍眼淚好發的時節，這種藻類大規模聚集、撞擊後，發出漂亮的藍光，在岸邊浪花陣陣的地方特別容易出現。



當地「追淚達人」、金門縣攝影學會理事長許進西為了讓民眾補捉藍眼淚美景，在臉書上成立的「金門藍眼淚」社團，讓網友交流美圖及分享「淚訊」；縣府觀光處也整理了達人的經驗，整理一則追淚攻略在金門觀光旅遊網：http://bit.ly/2IMNEtL發布，民眾可以隨達人腳步一同前往追淚。



為鼓勵民眾分享藍眼淚照片，讓更多人欣賞金門藍眼淚的美照，觀光處辦理「季節限定！追尋藍眼淚！」抽獎活動，6月8日以前只要在Instagram上發布金門藍眼淚照片（不限今年度）並標注「#來金門追淚」，再追蹤「kinmentravel」Instagram帳號，填寫抽獎資料表單http://bit.ly/2JQ9V6t後，就有機會參加抽獎。



獎品有手機相片列印機、 立體音小鋼炮藍牙喇叭等。詳情請上樂遊金門粉絲團活動貼文查詢：http://bit.ly/2KEKYeK（編輯：孫承武）1070521





為鼓勵民眾分享金門藍眼淚美照，讓更多人能欣賞藍色美景，金門縣政府觀光處特別舉辦抽獎活動，6月8日前只要透過社群軟體Instagram，依步驟發布金門藍眼淚照片，就有機會抽中好禮。（金門縣攝影學會理事長許進西提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年5月21日