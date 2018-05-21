宜蘭興中國中傳停辦 家長團體盼保留

宜蘭縣政府預定明年停辦已有47年歷史的興中國中，縣府原定21日到學校說明但又臨時取消，相關單位、家長們傍晚陳情抗議盼保留，現場一名學生更難掩激動落淚。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年5月21日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭縣政府預定在明年停辦已經有47年歷史的興中國中，縣府原定今天前往學校說明，但又臨時取消，相關單位、家長們傍晚在校園發動連署，呼籲縣府取消這項政策。



擋不住少子女化衝擊，宜蘭縣政府預定在明年7月31日停辦興中國中，希望妥善整合教育資源；至於學生就學與教職員的權益，縣府將妥適安排、貼補學生必須轉校的交通費用直到畢業，確保師生權益。



宜蘭縣教育處原本預定今天傍晚在興中國中舉辦教職員說明會，但因聽聞將有各種外部因素干擾，恐失焦點，臨時取消辦理。有關家長、學生及教師關心的議題，縣府將透過各種書面方式，向外界說明。



雖然縣府臨時取消說明會，但傍晚仍有關心的教育團體、部分教職員及家長們，前往校園表達心聲，高喊「捍衛興中、守護興中、反對停辦」口號，並發動連署活動，希望縣府取消這項政策。



由於時值下課時間，興中國中許多學生聽聞學校要停辦的消息後，很擔心學校沒有了，以後不知道要去哪裡上課，茫然落淚。



興中國中家長會副會長張元韋說，在相關法規及學生數方面，興中國中根本沒有裁撤的必要，為何縣府要執意停辦；一旦縣府停辦興中國中後，被迫要轉學的學生日後在面對較遠的通勤時，他們的便利性及交通安全性，誰要保障？



此外，他也聽聞興中國中停辦之後，空出的校園可能由宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高級中等學校使用。



興中國中教務主任黃琡雅代表全體教職員工說，她們反對任何不正確、不正當、不以學生受教權為優先、不利於學生的安排。興中國中沒有合理的理由停止辦學，也請教育處針對宜蘭縣少子女化的現象，通盤因應規畫，提出積極、具體、全面的作為，並與地方溝通，依法行政。教育是長遠大計，反對任何非法、草率、粗暴的行事。



宜蘭縣教育處副處長林麗玲受訪時說，依據「宜蘭縣國民中小學合併停辦及轉型準則」評估，興中國中在班級數、每名學生教育成本偏高、學校所在地附近還有五結國中及利澤國中等方面，興中國中都符合停辦規定。



林麗玲說，興中國中明年停辦後，校地在使用及運用上會很多元，有可能是縣府辦公處所，也不排除給慈心華德福做為校地，但這些都要經評估後才有辦法確定。（編輯：李錫璋）1070521