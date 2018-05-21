端節將屆 桃園工業會抵澎敬軍

桃園市工業會由理事長嚴隆財（左2）率領敬軍團一行，在桃園與澎湖軍人服務站陪同下，前往陸軍澎湖防衛指揮部莒光營區敬軍慰勞，代表致贈端節加菜金，由政戰主任劉強華（右2）代表接受。（澎湖防衛部提供）中央社 107年5月21日

（中央社澎湖縣21日電）端節將至，桃園市工業會今天抵澎敬軍慰勞，致贈端節加菜金，敬軍團更難難得的觀賞澎防部鎮疆部隊的歷史，留下難的回憶。



桃園市工業會由理事長嚴隆財率領敬軍團一行，在桃園與澎湖軍人服務站陪同下，前往陸軍澎湖防衛指揮部莒光營區敬軍慰勞，代表致贈端節加菜金，由政戰主任劉強華代表接受。



澎防部指揮官黃金財中將在視察防務後兼程趕回，感謝桃園市工業會敬軍團長年來對國軍官兵的支持，讓防區官兵備感溫馨，也代表防區三軍部隊表達感謝，並強調國防安全是全年無休，對桃園工業會的敬軍，提振防區軍心士氣，展現軍民一家親精神。



澎防部今天在桃園市工業會抵澎敬軍慰勞活動中，還特別播放鎮疆部隊歷史和年度漢光等重大演訓等活動，讓敬軍團對防衛部的歷史留下深刻印象。(編輯:孫承武)1070521



