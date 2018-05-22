北市第一條全路線電動公車 10月上路

台北市首批12輛電動公車，22日在台北市政府秘書長張哲揚（中）見證下，由欣欣客運董事長王興尉（左）及華德動能公司董事長蔡慶裕（右）完成簽約，目標於107年10月上路營運。中央社記者郭日曉攝 107年5月22日

（中央社記者陳妍君台北22日電）欣欣客運公司今天與華德動能公司簽約，宣布台北市第一條全路線電動公車10月將上路營運，未來行駛路線將為市立動物園、政大周邊、信義快速道路、台北市政府周邊到松山車站。



這條公車路線還將行經捷運萬芳社區站、捷運木柵站、台北101和捷運永春站，一趟來回約35公里，每天預計行駛210公里。



台北市政府秘書長張哲揚指出，市府已擬定未來4年電動公車推動計畫，把原先每輛車新台幣150萬元的補助計畫，改為每公里補助5元，盼藉由里程補貼方式，提高業者購車意願，目標是4年400輛電動公車上路。



台北市公共運輸處綜合規劃科科長朱宸佐表示，市府已編列2億6000萬元預算補助業者，目前大都會客運申請20輛電動公車，若經交通部通過補助案，每輛公車可獲中央近530萬元補助，另可獲北市行駛每公里5元補助。



欣欣客運這次耗資1億4400萬元，向華德動能採購12輛2018年新款甲類電動低地板大客車，每輛最多可獲中央700萬元的購車與充電建設補助，也獲得市府補助150萬元。



華德動能指出，這次採購的車輛淨重12噸、爬坡力大於30%、最高時速120公里、最大行駛續航力超過400公里，是全球最輕、爬坡力最強、時速最高的同級12公尺電動大巴。



華德動能表示，這批大巴底盤、車身、全車控制系統都由華德動能自主設計開發，國內零件比例超過50%，見證台灣業者自製電動車的實力。（編輯：張芷瑄）1070522