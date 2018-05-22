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川普：相信金正恩認真非核化 但川金會可能延期

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中市首場聯合海葬 跨越宗教環保自然

發稿時間：2018/05/22 18:00

最新更新：2018/05/22 20:42

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zoom in 台中市政府107年開始推動生命圓滿意願卡，民眾可在生前選擇符合自己意願的葬儀方式，包含海葬、樹葬等環保自然葬，市府22日在梧棲漁港舉行首場聯合海葬。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年5月22日台中市政府107年開始推動生命圓滿意願卡，民眾可在生前選擇符合自己意願的葬儀方式，包含海葬、樹葬等環保自然葬，市府22日在梧棲漁港舉行首場聯合海葬。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年5月22日

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市政府今天在梧棲漁港舉行首場聯合海葬，8組家屬共同為家人在湛藍大海中為生命畫下圓滿句點。除海葬外，也將持續推廣樹葬等環保自然葬，提供更多元化的方式寫下生命終章。

台中市政府今天發布新聞稿表示，自民國105年推廣海葬以來，參與人數逐年攀升，選擇辦理海葬的民眾或家屬，宗教信仰也越趨多元化，包含佛教、道教、天主教、基督教均有民眾申請，反映環保自然葬跨越宗教藩籬的特色。

此外，自107年開始推動生命圓滿意願卡後，民眾可在生前選擇符合自己意願的葬儀方式，包含海葬或樹葬等環保自然葬，為自己身後事做主。

台中市政府生命禮儀管理處長劉振村表示，除本次海葬活動外，今年度將再辦理一場聯合海葬，並符合推廣概念，拋灑暫予免費，希望加強推動環保自然葬，期望使民眾跳脫中國傳統的習俗藩籬，選擇新式的環保殯葬儀，除持續推廣海葬外，大雅樹葬區在今年4月也已啟用，共計有一萬個樹葬穴位。（編輯：劉政權）1070522

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