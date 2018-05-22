太空中心到澎湖辦科普 贈衛星拍攝群島空照圖

國家實驗研究院太空中心主任林俊良（左3）22日抵澎湖舉辦太空科普教育活動，並致贈衛星福衛五號拍攝的澎湖群島空照圖給縣府。右3為澎湖縣長陳光復。中央社 107年5月22日

（中央社澎湖縣22日電）國家實驗研究院太空中心主任林俊良今天抵澎湖在中興國小等校舉辦太空科普活動，同時致贈福爾摩沙衛星五號拍攝的澎湖群島空照圖給縣府。



國家太空中心推廣太空科普教育今明兩天在馬公的中興國小及中正國中舉辦太空科普教育活動，設計有演講、科學闖關及衛星紙模型DIY活動，為澎湖的學童帶來不一樣的太空科技知識與體驗。



國家實驗研究院太空中心主任林俊良今天前往縣府拜會澎湖縣長陳光復時表示，國家太空中心衛星任務及澎湖縣中小學推廣太空科普計畫，並致贈福衛五號拍攝的澎湖群島空照圖給縣府，對澎湖府會與澎湖防衛指揮部協助下建置完成衛星校正場，表示感謝。



國家太空中心福衛五號遙測影像儀校正場，是92年在馬公五德舊機場營區內。是一座符合國際標準的衛星影像銳利度檢測專用的地面校正場，目前使用在福衛二號與福衛五號的影像品質作業。（編輯：李錫璋）1070522



